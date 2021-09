Andrea Valdiri mostró la lujosa “cabaña de sus sueños” en redes sociales

El pasado 24 de julio, Andrea Valdiri arribó a sus 30 años de edad. Y además de celebrar con sus más cercanos y hasta alquilar para ella y sus invitados todo un parque de diversiones, mostró que se autoregaló una casa.

“Solo se la debo a Dios. Mi regalo de cumpleaños, mi cabaña”, escribió la influencer y agregó una emotiva foto arrodillada con sus brazos abiertos al cielo y de fondo el inmueble. Desde entonces ha estado acondicionando y decorando el lugar y recientemente realizó el típico ‘tour house’ para mostrar cómo quedó todo.

“La cabaña de los sueños” de Andrea Valdiri es un lugar especial para que ella junto a sus hijas descansen, y está ubicada a las afueras de Barranquilla. Además, está perfectamente acondicionada para recibir visitas de amigos y familiares.

Sumamente agradecida, Andrea Valdiri se arrodilló y alza sus brazos al cielo. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Andrea Valdiri muestra la cabaña de sus sueños

Andrea Valdiri compartió todos los detalles a través de su cuenta en Instagram y cada rincón del inmueble impactó a los usuarios, pues prevalece la elegancia, comodidad y lujos.

“Les quiero mostrar el esfuerzo y dedicación que tuve durante un añito mi amor de trabajo gracias a Dios, gracias a ustedes y quiero que conozcan un poquito de la cabaña que siempre soñé. De verdad para lograr las cosas se necesita un poco de esfuerzo y dedicación”, partió diciendo la bailarina antes de mostrar todas las áreas de la lujosa casa.

Indudablemente, la habitación que más llamó la atención de los usuarios fue la sala de cine que acondicionó la creadora de contenidos. Un perfecto lugar para disfrutar del tiempo libro con un sonido perfecto y unos asientos espectaculares y cómodos.

“Un palacio para una reina” aseguró un seguidor de La Validiri, quién también mostró que su lugar de descanso también cuenta con una cancha de baloncesto personalizada.

Andrea detalló que su cabaña posee una piscina, tres salas, un gimnasio, baños de última generación, salón de juegos, cancha de balonceso, y por supuesto, la sala de cine que ya mencionamos.

“Este es el lugar de descanso que yo quise, que siempre soñé y que trabajé por eso”, aseguró la influencer colombiana.

La influencer confesó las 2 cosas más duras que ha enfrentado en la vida

Andrea Valdiri se caracteriza por vivir rodeada de lujos, alegría y mucho amor en compañía de sus dos hijas: Isabella y Adhara. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la también bailarin a lo largo de su vida.

Hace unos días, a través de sus historias en Instagram, La Valdiri le confesó a sus 6,6 millones de seguidores las dos cosas más difíciles que ha enfrentado.

“Públicamente me afectó algo y es que tuve una relación y me colocaron una foto pública desnuda, en mi intimidad. Eso me afectó, pero lo entendí cuando pasó todo, supe quién fue y bueno ahí está esa persona andando en la vida normal, pero eso me afectó muchísimo”, aseguró.

Todo indica a que se refirió a la foto íntima que se filtró a principios del 2019 de ella desnuda junto a su pareja de ese momento. Según la imagen, se trató del futbolista Michael Ortega.

Seguidamente, Andrea Valdiri se refirió a la situación familiar más complicada que ha atravesado. “Como familiar, algo que me haya afectado muchísimo fueron unos temitas de mi papá cuando yo estaba más pequeña, eso sí me afectó muchísimo, me marcó mucho mi vida”, dijo.

“Creo que parte de las cosas que a mí no se me han dado en alguna relación ha sido porque yo he tomado mucho el papel de ser el hombre de la casa. No la mujer, sino el hombre, el que se pone los pantalones, el que sale a trabajar, el que paga todo en la casa. Todas nosotras (sus hermanas) somos como unos varoncitos”, sentenció.

La influencer junto a Isabela y Adhara, sus dos hijas. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Te puede interesar:

Andrea Valdiri se quita la papada «en menos de media hora» con un curioso proceso estético

Andrea Valdiri causa ternura en redes al «conversar» con Adhara: «Es igual a ti pero chiquita»