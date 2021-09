Andrea Valdiri se quita la papada “en menos de media hora” con un curioso proceso estético

Luego de haber dado a luz a su segunda hija Adhara, Andrea Valdiri ya parece dedicarse a recuperar su imagen más juvenil. De hecho, no hace mucho decidió practicarse un tratamiento estético para reducir la papada, pues la tenía algo caída o pronunciada.

La bailarina, con más de 6,7 millones de fans en Instagram, fue decidida y optó por el Centro Estético Camila Barrientos, que documentó en su cuenta oficial el video para dar a conocer cómo es el procedimiento. Aunque luce doloroso, la también influencer se mostró tranquila, pues seguro estaba con la dosis adecuada de anestesia.

Así le rebajaron la papada a Andrea Valdiri

“Casos como el de @andreavaldirisos. En los que evidenciamos flacidez y piel sobrante en la papada, los tratamos exitosamente con hilos”, explicó el equipo profesional estético junto al registro audiovisual. Además, destaca que el proceso dura menos de media hora.

Al final, muestran el antes y después de Andrea Valdiri, quien quedó sumamente satisfecha. El Centro Estético Camila Barrientos añadió que el tratamiento “no requiere hospitalización”, “no deja cicatrices”, rápida recuperación y sobre todo más económico que los métodos convencionales.

En el video se ve cómo unos hilos negros son introducidos en el cuello de la barranquillera, pero en todo momento se le vio relajada.

Por supuesto que los fans no tardaron en aparecer y dieron su opinión sobre el proceso. Algunos afirmaron que les encantaría practicarse el mismo tratamiento, pero otros expresaron que no tienen la valentía, ya que en las imágenes parece muy crudo.

“Más me dolió a mí que a Andrea”, “cuánto duran los resultados”, “lo que me quiero hacer, pero no creo tener la valentía”, “ay me dolió, soy muy cobarde, me quedaré con mi papada”, “parece súper rápido, se ve genia”, fueron algunas de las reacciones que se aprecian en el material.

Andrea Valdiri está soltera y es madre de dos hermosas niñas. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Su “conversación” con Adhara

Apenas es una bebé de semanas y ya se nota la gran personalidad que tendrá Adhara. La influencer publicó hace unos días un video donde sostiene una “seria conversación” con su pequeña.

Cabe destacar que la niña ya es una de las bebés más famosas de la farándula colombiana, pues cuenta con su propio perfil de Instagram que hasta la fecha suma más de 24 mil seguidores. Y eso que apenas balbucea.

Los fans de la ex pareja de Lowe León no se pierden un solo detalle sobre su vida y ella siempre está dispuesta a entretenerlos y sorprenderlos. Recientemente dejó que su pequeña Adhara se robara al show al simular una conversación con ella, al parecer algo le había hecho su hermana Isabela.

“¿Cómo va a ser?, ¿eso te dijo Isabela? ¡Ay Dios mío!”, expresaba Andrea Valdiri mientras la pequeña no cesaba de emitir tiernos sonidos de bebé. En poco tiempo el video alcanzó los 2.400 ‘likes’ y ya suma más de 60 comentarios.

Todo apunta a que Adhara sacará los mismos rasgos de la personalidad de su madre, es decir, extrovertida y dicharachera. Para ser un bebé, a leguas se nota que será toda una artífice de entretención.

“Divinas”, “tan bella”, “que Dios bendiga a esa princesa”, “es como conversona”, “qué ternura de niña”, “Adhara es puro Andrea, pero chiqui” y “ay, esas chiquis son la adoración de mamá”, fueron algunas de las reacciones que le dejaron a La Valdiri en la publicación.

