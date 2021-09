Andrea Valdiri causa ternura en redes al “conversar” con Adhara: “Es igual a ti pero chiquita”

Apenas es una bebé de semanas y ya se nota la gran personalidad que tendrá Adhara, segunda hija de Andrea Valdiri. La influencer publicó hace un par de días un video donde sostiene una “seria conversación” con su pequeña.

Cabe destacar que la niña ya es una de las bebés más famosas de la farándula colombiana, pues cuenta con su propio perfil de Instagram que hasta la fecha suma más de 24 mil seguidores. Y eso que apenas balbucea.

El tierno momento de Andrea Valdiri y su hija Adhara

Los fans de la ex pareja de Lowe León no se pierden un solo detalle sobre su vida y ella siempre está dispuesta a entretenerlos y sorprenderlos. Recientemente dejó que su pequeña Adhara se robara al show al simular una conversación con ella, al parecer algo le había hecho su hermana Isabela.

“¿Cómo va a ser?, ¿eso te dijo Isabela? ¡Ay Dios mío!”, expresaba Andrea Valdiri mientras la pequeña no cesaba de emitir tiernos sonidos de bebé. En poco tiempo el video alcanzó los 2.400 ‘likes’ y ya suma más de 60 comentarios.

Todo apunta a que Adhara sacará los mismos rasgos de la personalidad de su madre, es decir, extrovertida y dicharachera. Para ser un bebé, a leguas se nota que será toda una artífice de entretención.

“Divinas”, “tan bella”, “que Dios bendiga a esa princesa”, “es como conversona”, “qué ternura de niña”, “Adhara es puro Andrea, pero chiqui” y “ay, esas chiquis son la adoración de mamá”, fueron algunas de las reacciones que le dejaron a La Valdiri en la publicación.

¿Está en una relación con Felipe Saruma?

Cuando pensamos en Andrea Valdiri y Felipe Saruma parece haber una historia de amor implícita. Una reciente situación donde el creador de contenido apoyó fielmente a la bailarina acrecentó los rumores sobre una posible relación amorosa que aún no ha sido contada.

Desde el nacimiento de Adhara, el hombre luce más ligado a la famosa colombiana. Incluso se la ha visto compartiendo con la bebé, hecho causó ternura en las redes sociales. Ahora, fue una nueva situación volvió a juntarles.

Aunque informó que no se trataba de una situación grave, la influencer le comentó a sus 6 millones de seguidores en Instagram que debió ser hospitalizada. Quiso ser prudente con los detalles para no preocupar a sus fans e inicialmente aclaró que estaba bien.

Al compartir las imágenes en sus historias de Instagram, la gran sorpresa es que Felipe Saruma era su acompañante en la habitación donde estaba hospitalizaba. Justo cuando grababa su estadía en el centro hospitalario, el también influencer entró y causó sensación en las redes sociales.

Con dos paquetes de chocolate, tímido, pero sonriente y decidido, Felipe Saruma se sentó a su lado y ella expresó estar muy agradecida. “¿Ya ven por qué lo amo tanto?”, dijo Valdiri mientras el famoso acomodaba sus pertenencias.

Acto seguido, ella le preguntó: “¿por qué me consientes tanto?”, pero él se decidió a sonreír y a sobrellevar su vergüenza con mucha prudencia.

Pero ojo, porque no era una visita de un par de horas. Felipe Saruma era el acompañante oficial de Andrea Valdiri mientras estuviera hospitalizada. De hecho, en sus historias añadió otro mensaje: “Todo juicioso, arma su camita”, y después emocionada agregó: “Ay no, si vieran cómo me cuida este hombre”.

Isabela y Adhara, las dos hijas de Andrea Valdiri. Foto: Instagram @adharavaldirisus1

Te puede interesar:

«La mujer de mis sueños»: Daniel Arenas hace público su romance con Daniella Álvarez

Así luciría «Manín» en una tercera temporada de ‘La Reina del Flow’: «¿Será que otra vez lo reviven?»

‘Drama Key’,Vanessa y Pite y el arresto de Don Édgar: las 5 incógnitas que quedan a la deriva en ‘La Reina del Flow’