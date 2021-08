‘Drama Key’,Vanessa y Pite y el arresto de Don Édgar: las 5 incógnitas que quedan a la deriva en ‘La Reina del Flow’

La segunta temporada de La Reina del Flow trajo historias muy interesantes fuera del triángulo Charly, Yeimy y Juancho. Uno de los nuevos villanos lejos del entorno de Manín son Mike Rivera, la propia Catalina y sus arranques, así como Sandee, quien con su aparición provocó la ruptura de Erik e Irma, una relación que ya venía en picada.

Si bien el guión para esta segunda parte de la teleserie estuvo bien trabajado para generar cambios drásticos e impactantes, como en la personalidad de Charly Flow, ahora que la historia se pasea por los episodios finales nos damos cuenta que hay muchas anécdotas que están sin resolver.

Se trata de incógnitas como “qué pasó con…”, entre personajes y momentos que parecían consagrar un protagonismo que luego se esfumó muy bruscamente. Acá recopilamos cuáles son:

5 preguntas que aún nos deja La Reina del Flow 2

1) Drama Key

Es el amigo que estuvo en la cárcel junto a Charly Flow y quien luego de abandonar la prisión fue reclutado por Mike Rivera para formar parte de ‘Grey Shark’, pues tiene un gran talento para componer canciones y el chanteo.

En su momento llegó a tener relaciones sexuales con Irma, luego de su ruptura con Erik, lo que parecía abrir una nueva historia de amor que quedó en nada. Además, su carrera se vino abajo cuando reclamó que el tema Cambio de Pieles era de su autoría y Mike Rivera le ordenó afirmar que pertenecía Charly, cuando en realidad fue una composición de ambos.

Lo último que se supo es que estaba ayudando a Charly en el plan con Juancho para capturar a Manín, pero su personaje desapareció repentinamente. Las canciones que trabajaría con Chris Vega quedaron en el aire y un coqueteo de Zafiro, la asistente de Mike Rivera, se apreció en una escena que no trascendió más adelante.

Drama Key estuvo con Charly en la cárcel, trabajó en ‘Grey Shark’ y hasta se acostó con Irma. Luego desapareció. Foto: Instagram @soy.dramakey.of

2) El arresto de Don Édgar

El capo que se escapó de la cárcel con el plan de tomar venganza por Manín, se terminó aliando con el mayor enemigo de los protagonistas para luego caer en una trampa y terminar preso nuevamente. En la última escena que se le vio, la policía lo detenía junto a sus secuaces, pero nunca se supo qué pasó después. El personaje simplemente desapareció.

3) Vanessa y Pite

Los jóvenes emprendedores llegaron a separarse cuando Charly le confesó a Vanessa que trabajaba para la DEA para que volviera a confiar en él. Sin embargo, al no poder contar el secreto a Pite, Vanessa comenzó a tener problemas con el mejor amigo de Erik, que además no creía en los cambios de su padre.

Capítulos más adelante y en un intento de arreglar su historia, Pite le propuso a Vanessa mudarse a Japón, un sueño que tenían entre manos. Si bien ella e queda para acompañar a su padre, este la envía a Japón unos capítulos más tarde.

Tras la muerte de Silvia, la agente infiltrada de la DEA, Charly entre lágrimas habla por videollamada con Vanessa y Pite durante unos segundos y se aprecian adornos alusivos a la cultura nipona. Sin embargo, ninguno de los dos vuelve a ser mencionado.

4) El agente Clarkson

Junto a la agente Silvia, el funcionario de la DEA planeaba la captura de Manín, pero tras varios errores él es secuestrado y su compañera es asesinada por Caronte, mano derecha de Manín. Clarkson logra escapar y, notablemente herido, participa en otros operativos junto al detective Bottero, otro de los nuevos aliados para los protagonistas.

Tras la muerte de Manín y los arrestos de Titano y Caronte, el agente de la DEA sencillamente desaparece. La historia no aclara qué ocurre finalmente con el servicio de inteligencia de Estados Unidos y tampoco deja claro si hallaron el cuerpo de Silvia. La oficial asesinada no recibió un funeral ni homenaje, o al menos no fue presentado.

5) Chris Vega

El presumido, pero carismático integrante de ‘Grey Shark’ está todo el tiempo trabajando en su música. Aparece en las reuniones grupales de los artistas y gracias al romance que mantiene con Catalina, ex esposa de Juancho, su protagonismo crece en el guión de La Reina del Flow 2.

Pese a todo, su personaje desapareció en los últimos episodios. No se sabe si logra un hit con sus canciones, si consigue una novia formal o si despega en su carrera musical.

