La actriz confesó por medio de sus historias de Instagram que hace poco se sometió a una intervención estética y que pocos lo notaron. Lina Tejerio cambió sus prótesis mamarias por unas más pequeñas

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. Desde los 9 años empezó a actuar en producciones nacionales como Padre e Hijos donde se dio a conocer.

Desde ese momento, ella no ha dejado de ser una figura pública que da de qué hablar.

Y es que la transformación de la actriz no es para menos. Por este motivo, en diferentes ocasiones, los internautas le han preguntado cuántas y cuáles cirugías estéticas se ha hecho.

Durante años decidió no responder o ignorar la pregunta, lo que generó todo tipo de especulaciones.

Sin embargo con el paso de los aós ella ha decidio contar que se sometió a una lipo y operó sus senos. Además en el último año tuvo que retirar los biopolímeros de su cola.

Aunque hay que aclarar que ella dijo que lo de sus glúteos fue un engaño pues ella pensaba que le estaban colocando vitaminas.

Y es que después del doloros proceso porque el tuvo que atravesar, contó que hace poco se sometió de nuevo a otra cirugía estética, esta vez para hacerse un cambio en las prótesis mamarias.

Esto debido a que una de ellas le estaba generando molestias.

“Hace un tiempito -yo no les había contado- me cambié las prótesis después de que terminé la película, como al mes me cambié las prótesis porque la izquierda me estaba molestando, entonces me las cambié y me las puse más chiquitas”, indicó la actriz.