Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más reconocidas. “Ser padre es un acto valiente” La defensa de Lina Tejeiro tras comentario sobre niños

Ha hecho parte de las pantallas durante bastantes años y por eso creció frente a la mirada de muchos.

Recordemos que la actriz interpretó a Sammy en Padres e Hijos, desde que era pequeña.

Allí empezó a ganarse el cariño del público con su actuación.

A partir de allí ha tenido papeles en importantes producciones.

De hecho, actualmente hace parte de Netflix con la serie “Chichipatos”, que ya tiene varias temporadas.

Además de su talento como actriz, Lina ha sido comentara por otras cosas.

La primera de ellas ha sido su relación con el cantante Andy Rivera.

Los dos duraron varios años en medio de un romance que terminó varias veces.

Aunque el año pasado la pareja lo volvió a intentar, parece que las cosas no salieron bien.

Lo cierto es que hicieron varias declaraciones públicas con las que afirmaron que no regresarían.

Por otro lado, durante el 2020 la actriz también dio de qué hablar por su salud.

Lina se dio cuenta de que tenía biopolímeros en sus glúteos y tuvo que ser operada.

Al parecer, esto sucedió después de que le dijeran que le inyectarían vitaminas para tonificar.

Esto resultó ser mentira y la sustancia afectó su cuerpo, por lo que tuvo que extraerla.

La noticia sorprendió a muchos, y la actriz lo afrontó de la mejor manera.

De hecho, en varias ocasiones ha mostrado la cicatriz que resultó de la cirugía y ha hecho bromas al respecto.

Parece que actualmente está completamente recuperada y ha vuelto a hacer ejercicio para aumentar naturalmente su cola.

Tejeiro se sinceró con sus seguidores hace varias semanas a través de sus redes sociales.

Afirmó que se contagió de COVID-19 por segunda vez y en esta ocasión sí tuvo síntomas que la obligaron a descansar.

De hecho, hasta hace casi un mes, la actriz todavía tenía duras secuelas causadas por el virus.

La actriz afirmó que le daban constantes dolores de cabeza, muy fuertes.

Además confesó que la tos también duró varias semanas después del virus.

Y finalmente, agregó que una secuela que aún se mantiene es la pérdida de cabello, pues se le cae bastante.

“Ya me siento mucho mejor, pero recién salí del COVID quedé con unos dolores de cabeza que me daban muy seguido, tos, y el pelo se me sigue cayendo de una manera monumental”, afirmó.

Cabe aclarar que hace varios días, Lina viajó a Miami para vacunarse.

Precisamente su viaje de regreso a Colombia fue anoche y en sus historias de Instagram mostró todo el proceso.

La actriz mostró que en el avión venía con una familia y sus hijos, pero se quejó porque no se estaban portando muy bien.

Además de grabar el momento, también publicó un trino al respecto.

“Estar en un avión y escuchar a los niños llorar, gritar y no hacerle caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz”, escribió.

Al parecer este comentario no gustó mucho entre sus seguidores y varios respondieron con críticas.

Entre insultos, un internauta aseguró que sus papás “no debieron tenerla a ella”, mientras que otra dijo que le falta mucha empatía y deseó que nunca sea mamá.

Como respuesta, Lina aseguró que no estaba juzgando ni criticando a nadie, solo está dando su punto de vista.

Agregó que el hecho de no querer hijos no está mal, pues no está atacando a nadie con eso.

“Para mi ser padre es un acto tan valiente, que no me siento preparada para eso” finalizó.

En los comentarios de la publicación, muchos le han dado la razón en sus palabras, incluso, quienes también son padres y madres.

