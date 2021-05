La actriz que conocimos en Padres e hijos, ha pasado por varios cambios a lo largo de su vida. Lina Tejeiro mostró en una foto su transformación tras bajar de peso

A comienzo del año pasado Lina Tejeiro sorprendió a todos con una importante noticia, reveló que tuvo que ser sometida a una cirugía.

Esto, debido al problema que ha tenido con los biopolímeros.

Y es que algunos años se inyectó una sustancia pensando que era para tonificar, cuando en realidad le pusieron biopolímeros.

Esta sustancia reaccionó en su cuerpo y la actriz tuvo que pasar por una dura intervención para extraerlos.

Esto hizo que ella lanzara un mensaje a sus seguidoras para que optaran mejor por el ejercicio siempre. Precisamente porque con ejercicio y dieta fue que ella logró bajar considerablemente de peso.

Sin embargo, ese proceso la ha llevado hasta a padecer enfermedades, pues en el pasado recurrió a opciones no tan saludables para lograr estar feliz con su apariencia.

“Fui gordita, me operé, me engordé otra vez, sufrí de anorexia, tomaba pastillas para adelgazar y cuanta cosa me mandaran solo para ver en el espejo algo que me gustara y pasaron muchos años para entender que nada sin esfuerzo se logra”, contó la celebridad hace un tiempo.

Luego, se refirió exactamente a ese esfuerzo y expresó que hoy en día lleva una vida saludable, que fue la que le dio el físico que tiene actualmente.

“Sí, me operé, pero me engordé. Sí, deje de comer, pero me enfermé. No hay pastillas mágicas que te tonifiquen, no hay cirugía que te dure sin ejercicio y buena alimentación”, reflexionó la actriz.