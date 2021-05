Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más comentadas de los últimos días. Lina Tejeiro se sinceró sobre las duras secuelas que le dejó la covid-19

Esto, debido a sus pronunciamientos sobre el paro nacional y a sus publicaciones.

Además, otro detalle por el que ha sido comentada es su expareja, el cantante Andy Rivera.

Hace unos días él lanzó una canción llamada “Alguien más” y para algunos internautas podría ser para Lina.

El programa “Lo sé todo” dio varios detalles por los que sí podría ser así.

Y es que la historia tiene algunas similitudes con la letra de la canción, además, los protagonistas del video se parecen mucho a Norman y Lina.

La actriz también dio de qué hablar debido a su contagio por segunda vez que la COVID-19.

La primera vez, a Lina no le dieron síntomas pues resultó ser asintomática.

No obstante en la segunda oportunidad dijo que se le fue el gusto y el olfato, además tuvo que recibir nebulizaciones pues tenía una tos muy fuerte.

Además sentía desaliento y dolor muscular. Y algo que llamó particularmente la atención, es que sus perros también estuvieron enfermos por esos días.

Lo cierto es que parece que ya está completamente recuperada, pues ha pasado un mes desde que habló sobre el tema.

Sin embargo ahora permitió que sus seguidores le hicieran preguntas en sus redes sociales.

Allí alguien cuestionó si le habían quedado secuelas del virus en su cuerpo.

Sin problema, la actriz se sinceró sobre el tema y afirmó que aún tiene varias consecuencias.

La actriz afirmó que le daban constantes dolores de cabeza, muy fuertes.

Además confesó que la tos también duró varias semanas después del virus.

Y finalmente, agregó que una secuela que aún se mantiene es la pérdida de cabello, pues se le cae bastante.

“Ya me siento mucho mejor, pero recién salí del COVID quedé con unos dolores de cabeza que me daban muy seguido, tos, y el pelo se me sigue cayendo de una manera monumental”, afirmó.