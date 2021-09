La presentadora Laura Acuña es centro de miradas desde que inició como presentadora en el reality ‘La Voz Kids’ del canal caracol. Tras rumores de una supuesta mala relación Laura Acuña habló de Natalia Jiménez

Y es que desde antes que iniciara el programa mucho se rumoraba al respecto sobre la relación entre Laura Acuña y el resto de personas en el canal.

Es más se especuló sobre su relación con Laura Tobon, pues no se sabía cuál de las dos tendría protagonismo en la compentencia, pues en el programa de entretenimiento ‘Lo Se Todo’ dijeron que Acuña le había quitado el puesto principal a Tobón.

Días después Laura Tobón rompió el silencio y habló sobre lo que piensa de trabajar con ella. Lo hizo en su cuenta de Instagram, en la que permitió que sus seguidores le hicieran preguntas.

Uno de los internautas le preguntó si estaba emocionada de trabajar con Acuña.

“¡Claro que sí! Emocionada de tener una nueva compañera. La vida nos vuelve a unir, a divertirnos como nunca en “La Voz Kids Colombia”, escribió.

Si bien Acuña no se cambia por nadie, desde hace tiempo se viene preparando para lo que era el gran estreno del reality musical del que ella es presentadora.

En una entrevista con Juan Diego Alvira dijo que estaba esperando ese momento desde hace mucho “es algo que venía esperando hacer hace mucho tiempo porque los niños me mueven unas fibras increíbles y trabajar con ellos es lo máximo”.

Sin embargo un tema que tenía a muchos a la expectativa en el canal caracol era descubrir la personalidad de la presentadora. La Negra Candela en su sitio web publicó información que habría conocido al respecto.

Dijo que aunque la audiencia se ha conectado con el programa, quienes no han logrado hacerlo con Laura Acuña hasta el momento serían algunas de las personas de oficios medios como las señoras de servicios generales:

“amablemente le llevan a uno el tintico o, la aguita aromática que se pelean entre ellas para NO hacerlo.Le tienen pavor y se dicen entre ellas “Yo no voy, vaya usted” con tal de evadir la actitud de ella, que ni siquiera les contesta el saludo cuando llegan con el pocillo. La ropa no le gusta, una que otra lágrima ya ha salido de los ojos de alguno de los encargados de vestuario. En términos generales no saluda la mayoría de las veces” afirmó en su sitio web.

Graciela agregó en su contenido que Caracol T.V. es absolutamente riguroso en sancionar el maltrato a los empleados por muy estrella que sea crea el abusador.

“…lo cierto es que no están nada contentos los más humildes con el trato que reciben de ella. Mala cosa, mala cosa. Uno debe aprender de sus equivocaciones” apuntó la Negra Candela.

Tras rumores de una supuesta mala relación Laura Acuña habló de Natalia Jiménez

Luego de esto muchos notaron que la relación entre Acuña y Jimenez no es muy fluida, por eso uno de sus seguidores no dudó en preguntar en su intagram por el tema.

En una caja de preguntas, le consultaron a la presentadora porque no tiene en las redes a Natalia Jiménez, ella no dudó en responder que no solo no la tiene a ella sino a muchos de los que salen en el programa.

Además puntualizó que no tiene a Natalia Jiménez pero que el cariño no se mide por los seguidos en las redes sociales.

¿Cómo es la verdadera relación laboral entre Laura Acuña y Laura Tobón en ‘La Voz Kids’?

Ahora que el programa ya se estrenó las dos han estado en el mismo papel con los participantes.

Ante esto en diálogo con KienyKe.com, las dos talentosas presentadoras respondieron la pregunta de muchos, ¿cómo es su relación laboral?.

Acuña respondió: “Me sentía tranquila, precisamente por Laura, porque ya habíamos trabajado, habíamos compartido antes varios escenarios, hemos compartido fuera de los escenarios también y eso lo hizo mucho más fácil, entonces tenía toda mi expectativa y todo el apoyo puesto en ella, que ya tenía toda la experiencia, que ya tenía todo el manejo, sabía cómo se hacía todo”.

Por su parte Laura Tobón dijo: “A Laura le dimos la bienvenida en esta temporada, aparte de que es mamá, está haciendo esto totalmente nuevo, llegando a las puertas de Caracol, la verdad nos gustó mucho esa dupla porque, bueno, ya habíamos trabajado antes, pero volver a trabajar en este programa tan bonito y juntas, como de la mano, cada una en su rol como tal, acompañando a los niños, hablando de sus historias”.

Esto hizo que sus seguidores en redes sociales hablen de una buena relación entre las dos presentadoras.