Desde antes que iniciara el reality ‘La Voz Kids’ muchs se rumoraba al respecto sobre cómo sería la adaptación de Laura Acuña en el canal caracol. Actitud de Laura Acuña con el personal de ‘La Voz Kids’ es cuestionado según la Negra Candela

Si bien la presentadora no se cambia por nadie, desde hace tiempo se viene preparando para lo que era el gran estreno del reality musical del que ella es presentadora junto a la modelo Laura Tobón.

En una entrevista con Juan Diego Alvira dijo que estaba esperando ese momento desde hace mucho “es algo que venía esperando hacer hace mucho tiempo porque los niños me mueven unas fibras increíbles y trabajar con ellos es lo máximo”.

Y desde antes de salir al aire, la también modelo compartió en sus historias de Instagram un video en el que le mostró a sus seguidores el que será su camerino durante la producción del reality.

Una enorme sala que cuenta con su propio televisor, dos muebles, un espacio para maquillaje y peinado, un pequeño perchero con varias prendas de ropa, dos espejos y lámparas. Y, por supuesto, el detalle que no podía faltar: su nombre en la puerta y en la pared.

Sin embargo un tema que tenía a muchos a la expectativa en el canal caracol era descubrir la personalidad de la presentadora. Ahora, la Negra Candela en su sitio web publicó información que habría conocido al respecto.

Dijo que aunque la audiencia se ha conectado con el programa, quienes no han logrado hacerlo con Laura Acuña hasta el momento serían algunas de las personas de oficios medios como las señoras de servicios generales:

“amablemente le llevan a uno el tintico o, la aguita aromática que se pelean entre ellas para NO hacerlo.Le tienen pavor y se dicen entre ellas “Yo no voy, vaya usted” con tal de evadir la actitud de ella, que ni siquiera les contesta el saludo cuando llegan con el pocillo. La ropa no le gusta, una que otra lágrima ya ha salido de los ojos de alguno de los encargados de vestuario. En términos generales no saluda la mayoría de las veces” afirmó en su sitio web.