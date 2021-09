La disculpa de Epa Colombia tras su reunión con Álvaro Uribe

Hace apenas unas semanas Epa Colombia era defendida por cientos de usuarios en redes sociales, pues consideraban que la condena de 5 años de cárcel, además de una millonaria multa, era una sanción injusta debido a todo el trabajo que venía protagonizando en su rol como influencer.

Finalmente no tuvo que ir a la cárcel, y es que desde las redes sociales se comenzaba a leer etiquetas como #JusticiaParaEpaColombia y #FuerzaEpaColombia. Sin embargo, ahora los mismos usuarios que la defendían la están criticando, debido a un video publicado en sus redes sociales donde comparte con ex presidente Álvaro Uribe.

En el material que difundió este domingo, Daneidy Barrera aparece junto al veterano político compartiendo unas empanadas. Luego le pide que promocione sus keratinas utilizando la palabra “amigas” y lanzando un beso. Aunque el video luce simpático, la presencia del ex presidente no sentó bien a sus seguidores, por lo que más tarde ella apareció en sus historias de Instagram para pedir excusas.

Epa Colombia se pronuncia tras su video con Álvaro Uribe

Muy pocas horas después de su compartir con el político, la influencer saltó una vez en su cuenta de Instagram, esta vez desde las historias, para hablar a sus seguidores. Aunque parecía ofrecer disculpas, Epa Colombia estaba intentanto enviar un mensaje de empatía.

Cabe destacar que Daneidy Barrera acumulaba 4.6 millones de fans este domingo y para este lunes había bajado a 4.5, es decir, 100 mil usuarios menos.

“Amiga tú sabes que yo te amo, tú me amas y las dos nos amamos, pero nada amiga, yo no estoy en ninguna campaña. Solamente me están apoyando, pero si tú no quieres que me apoyen yo no dejo que me apoyen. Pues entonces te invito a que cuides mi vida cuando salga a la esquina, necesito que respaldes mi empresa. Te amo, marica, tú sabes que yo te amo. No lo vea por el lado negativo, sino por el positivo. Te prometo amiga que yo por allá no voy a estar más”, expresó Epa Colombia.

La joven famosa, recordada desde un principio por su acto de vandalismo en Transmilenio, afirmó que le han pasado tantas cosas últimamente que lo único que desea es salir adelante… “y que no me pase nada”.

“Siento que tú más que una seguidora eres como mi familia, como mi novia, como que yo ando más pendiente de ti. ¿Cuántas veces no ha perdonado a su novio y no me va a perdonar a mí? Dime, porque si no, no me puedo acostar a dormir. Ponte en mis zapatos, yo quiero que cuando yo salga a la calle entonces tú me defiendas”, reiteró la instagramer.

Álvaro Uribe Vélez, de 69 años, fue presidente de Colombia en dos periodos: 2002-2006, imponiéndose a la candidatura de Horacio Serpa, y 2006-2010, donde fue reelegido con la mayor cantidad de votos en la historia del país.

Antes de asumir como Mandatario Nacional, Álvaro Uribe fue Alcalde de Medellín (1982), senador (1986-1994) y gobernador de Antioquía (1995-1997). El expresidente nació en Bogotá, se graduó como abogado y con estudios de postgrado en Harvard.

La creadora de contenido se ha hecho muy famosa con su marca de keratinas. Foto: Instagram @epa_colombia

