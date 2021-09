Dani Duke dice que robaron su iPad y ahora la amenazan con filtrar fotos íntimas: “No voy a caer en ese juego”

Dani Duke se ha convertido en una de las influencers colombianas más nombradas del momento. Ya sea por buenas noticias, como ocurrió recientemente con la adquisición de su nueva camioneta, como por temas pólemicos que nunca le faltan.

La novia de La Liendra apareció a través del formatos de stories de Instagram contando que le habían robado su iPad. Además, detalló que la persona que se lo llevó, la está extorsionando con publicar fotos íntimas que tiene en el dispositivo.

Y aunque muchos de sus fans lamentaron que la paisa esté atravesando por esta situación, la mayoría de los usuarios aseguran que todo se trata de una estrategia de publicidad. Esto, debido a que la famosa de 28 años contó que abrirá en las próximas horas un sitio web de contenido exclusivo.

Dani Duke revela que la están extorsionando

Dani Duke detalló que el robo de su iPad fue cuando se cambió de casa y que le pareció muy extraño porque nunca se le había perdido nada. “Me mudé de casa hace una semana y yo les había contado que no encontré mi iPad”, partió diciendo.

También aseguró que el aparato está lleno de informaciones personales al igual que su télefono. “Yo siempre estoy con él y mi celular y toda la información que tengo en el celular, también queda en el iPad y yo dije bueno, ya aparecerá porque a mí siempre me aparecen las cosas y en la casa nunca se me había perdido nada”, agregó.

“Esta mañana me levanté, estaba viendo televisión cuando me llegó un correo y ahí como que todo se conectó en mi mente, entré en pánico, me dio rabia y tristeza”, dijo la creadora de contenidos.

Del mismo modo, reveló que el correo que recibió era de la persona que robó su iPad, quién la amenazó con exponer el contenido que ahora tiene en su poder. “En el correo una persona me dice que tiene mi iPad y que tiene en sus manos contenido, fotos y me estaba amenazando o tratando de extorsionar con ese contenido que es mío”, puntualizó.

La influencer abrirá una página web de contenido exclusivo

Dani Duke detalló que las fotos íntimas que se encuentran en su dispositivo son parte de un proyecto que iba a lanzar dentro de un mes, pero debido a la extorsión lo hará en la próximas horas. “Yo hace rato estoy trabajando en la creación de una página web donde compartiré contenido exlusivo”, dijo.

“Tomé la decisión de lanzar el proyecto en 24 horas, es un contenido exclusivo que solo verán en mi página web… es una faceta diferente de mí, una Daniela más sexy”, añadió.

Además, fue contundente cuando aseguró que no pagaría por su propio contenido.“Yo no voy a pagar plata por mis cosas, no voy a caer en ese juego; o sea, en serio, qué mier… por no decir todas las palabras terribles que se me atraviesan por la cabeza. De verdad, qué asco de ser humano el que puede llegar a hacer eso”, dijo notablemente molesta.

“Estoy aburrida, decepcionada, pero bueno vamos con toda”, dijo invitando a sus seguidores a estar al pendiente del lanzamiento de su página que se manejará por suscripción.

Usuarios no le creyeron y aseguran que es publicidad

La cuenta en Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió las declaraciones de Dani Duke y la mayoría de los usuarios aseguran que todo se trata de una estrategía de publicidad para su página.

“No se le cree, se le está pegando lo de La Liendra y lo de la gran mayoría de supuestos influencer”, “la misma estrategia que utilizo Luisa castro para lanzar su página web”, “ni en Netflix se ve lo qué pasa aquí” y “y no falta la persona que le cree todo ese cuento barato”, fueron algunos de los comentarios.

Más de 3.7 millones de fans acumula en su cuenta oficial. Foto: Instagram @daniduke

