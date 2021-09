Salomé Rodríguez es una de las niñas más comentadas de la farándula colombiana. Salomé hizo que Daniela Ospina la siguiera en la calle y divirtió

Esto, debido a que muchos la han visto crecer frente a la mirada de los seguidores de sus padres.

Y es que, para nadie es un secreto que la relación entre James Rodríguez y Daniela Ospina fue muy comentada.

Los dos estuvieron casados por varios años, hasta que en el año 2017 el amor llegó a su fin.

A pesar de esto, los dos han demostrado que todavía se llevan bastante bien.

Así lo han demostrado en sus redes sociales, y las de su hija, en las que a veces comparten contenido juntos.

Por otro lado, Salomé se ha convertido en una de las niñas más populares de la farándula.

Y más desde que inició la pandemia por la COVID-19 pues, creó una cuenta de TikTok que la lanzó a la fama.

Allí tenía millones de seguidores y sus videos más comentados eran sus bailes.

En el último año la niña ha conocido a muchos famosos y ha bailado con ellos.

Entre los que están Greeicy Rendón, Pipe Bueno, Karol G, Sebastián Yatra, sus padres, entre otros.

Actualmente Daniela y Salomé pasan sus días en Miami, en donde están viviendo.

A través de sus redes sociales han mostrado que aprovechan todo el tiempo que pasan juntas para divertirse.

Es por eso que hace unos días dieron de qué hablar al subir un video en el que estaban bailando.

Aunque Salomé siempre lo ha hecho bien, esta vez, su mamá resaltó también.

Y es que Daniela ha recibido algunas críticas, pues su hija baila mejor que ella.

Tal vez esa sería la razón por la que casi no suben contenido de este tipo juntas.

Hasta ahora, que publicaron un video en el que las dos siguen una coreografía.

La sala de su apartamento en Miami se convirtió en una pista de baile y las dos lo hicieron muy bien.

Tanto así, que varios afirman que la empresaria ha estado practicando sus pasos de baile. Esta vez, madre e hija se vieron mucho más coordinadas.

Las dos han sido muy halagadas y aplaudidas por la complicidad que tienen y que muestran en sus redes sociales.

En las últimas horas, otro video en el que aparecen las dos, pero la protagonista es la niña.

Y es que al parecer mientras su mamá llegaba a recogerla en su camioneta, ella, contrario a subirse, decidió caminar más rápido haciendo que la deportista la siguiera.

Lo cierto es que a Daniela parece que le causó gracia, pues se puede escuchar su risa.

La ocurrencia de la niña ha divertido también a sus seguidores y los de su mamá.

El momento se ha hecho popular en redes sociales y muchos han quedado encantados con todas las publicaciones madre e hija.

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.