Daniela Ospina saltó a la fama por su relación con James Rodríguez. La foto de Daniela Ospina por la que sus seguidores le dicen que está demasiado delgada

Pero ella supo surgir por sí misma: luego de su separación se consolidó como influencer y empresaria.

También tiene una nueva vida en Miami y por medio de sus redes muestra su cotidianidad allí y cómo cría a su hija Salomé.

Asimismo, se ha caracterizado por adquirir hábitos saludables. Sobre todo, al hacer ejercicio. Años atrás, no tenía el cuerpo tan tonificado como el que ostenta ahora en Instagram.

Sin embargo en los últimos meses eso ha cambiado y ahora muestra sus hábitos y los cambios que ha tenido su cuerpo al volverse fitness.

Recientemente Daniela compartió varias historias en esta red social en los que mostró su duro entrenamiento.

Allí se le ve compartir rutinas deportivas como estas:

* Sus piernas y brazos los fortalece y tonifica con su propio peso a través de una técnica que se llama Burpee con salto a cajón.

* Las abdominales la realiza con las piernas elevadas y los brazos estirados para lograr mayor tensión en la zona abdominal.

* Para tonificar más los glúteos, Daniela realiza sentadillas con un peso adicional.

* Asimismo, para tonificar los brazos, los eleva y realiza una sentadilla similar a la anterior.

Precisamente al estar tan dedicada al ejercicio, sus seguidores notaron en una de sus últimas fotos en redes que ahora luce mucho más delgada.

Si bien Daniel siempre ha conservado un físico delgado, la imagen dejó a muchos sorprendidos y en los comentarios le piden que no baje más, pues llega a lucir poco saludable.

“Está muy delgada”, “Daniela no bajes más de peso”, “Se ve muy delgada, me da impresión”, “Ella siempre ha sido delgada pero no hasta ese punto”, “No me parece que se vea saludable”, fueron algunos de los comentarios.