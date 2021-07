Daniela Ospina es una de las empresarias y deportistas colombianas más comentadas del país. Daniela Ospina presumió divertido viaje junto a la familia de James

Para nadie es un secreto que en parte la razón de esto es su relación con James Rodríguez.

El romance era bastante comentado y se convirtieron en una de las parejas más admiradas.

Los dos tuvieron una relación de varios años que terminó en matrimonio.

La pareja se casó y tuvo a su hija Salomé, sin embargo, a mediados del 2017 se separaron.

Al parecer esto sucedió en buenos términos y ellos aún se llevan bien.

Así lo han dejado claro durante las últimas semanas con fotografías y videos en sus redes sociales, en los que los han visto juntos.

View this post on Instagram

Así quedó en evidencia hace varias semanas, en el cumpleaños número ocho de Salomé.

Para celebrar toda la familia viajó a Cap Cana, en República Dominicana.

James, su mamá, su hermana y Daniela, su hermano, su madre y sus sobrinos viajaron al idílico lugar.

Las fotografías de la fiesta encantaron a los internautas, sin embargo, un detalle llamó la atención.

Se trata de James y Daniela, que en varias de las instantáneas posan junto a su hija.

Esto, sumado a que días después le hicieron otra fiesta a Salomé en Miami, junto a sus amigas, y allí también estuvieron juntos.

Esto encendió los rumores sobre una posible reconciliación, sin embargo la empresaria la desmintió.

A través de sus historias ella afirmó que se llevaban muy bien, pero que la razón de esto es su hija.

View this post on Instagram

Ahora, a través de sus redes sociales la empresaria ha demostrado que su relación con la familia de su ex también es muy buena.

Y es que todos viajaron al parque temático de Universal Studios para disfrutar de unas pequeñas vacaciones.

Daniela publicó una fotografía en la que aparecen todos, muy sonrientes y emocionados.

Allí se puede ver a David Ospina, y a sus hijos, también está Salomé, María del Pilar Rubio, Juana Valentina y Samuel.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos se preguntan por el futbolista.

Incluso, algunos han hecho bromas sobre que él podría ser quien está tomando la instantánea.

Actualmente la fotografía tiene más de 100 mil likes y poco menos de 400 comentarios al respecto.

View this post on Instagram

En su perfil, Daniela ha publicado fotografías individuales con algunos de sus familiares.

Entre ellos, y como era de esperarse, su hija Salomé Rodríguez, y su hermano David Ospina.

Durante los últimos días, los dos hermanos se han mostrado más unidos que nunca.

Se han hecho bromas, han jugado como niños pequeños y han presumido el amor que se tienen.

View this post on Instagram

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.