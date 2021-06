Daniela Ospina es una de las deportistas más comentadas del país. Daniela Ospina decidió hablar sobre su relación actual con James Rodríguez

Como muchos saben, fue la esposa de James Rodríguez con quien tuvo a su pequeña hija Salomé. Aunque su divorcio fue muy sonado y muchos rumores se dijeron al respecto, al parecer eso quedó desmentido con las últimas imágenes de la empresaria.

Hace un par de años, Daniela Ospina rompió el silencio y explicó cuál fue el motivo por el que se divorció del futbolista colombiano James Rodríguez.

Tras pasar por un matrimonio de seis años y concebir a la pequeña Salomé, el ex jugador del Real Madrid y la hermana del portero del Arsenal no compartían los mismos objetivos profesionales.

“Yo no quería viajar a Alemania porque quería seguir como empresaria en Colombia y España. James Rodríguez, en cambio, tenía decidido ir al Bayern Múnich para darle un giro a su carrera”, sentenció la modelo y voleibolista colombiana.

“Ha sido, obviamente, difícil y triste, pero gracias a Dios lo hemos manejado con mucha madurez y tranquilidad”, explicó Daniela Ospina en su momento y agregó: “Lo único que queremos es proteger a la niña, porque cuando decidimos tenerla, sabíamos que era una responsabilidad para toda la vida”.

Y a pesar que ambos han tenido relaciones luego de la ruptura, hay quienes no pierden la esperanza de volver a verlos juntos.

Sin embargo Daniela dejó en claro que mantienen una buena relación por el bienestar de la pequeña Salomé. Sus declaraciones se dan luego del cumpleaños de la pequeña donde se les vió compartir juntos en varias fiestas.

Además este fin de semana se conoció un video en donde salen los tres jugando baloncesto, por eso los rumores no se hicieron esperar. Ante esto, Daniela salió al paso y en medio de una dinámica de preguntas en la red social Instagram, explicó su situación actual.

Uno de sus seguidores decidió halagar la buena relación con James, por eso ella no dudó en responder:

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.