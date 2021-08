Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más reconocidas. ¿Lina Tejeiro y Sebastián Vega se llevan mal después de su noviazgo?

Ha hecho parte de las pantallas durante bastantes años y por eso creció frente a la mirada de muchos.

Recordemos que la actriz interpretó a Sammy en Padres e Hijos, desde que era pequeña.

De hecho, tenía 12 años cuando empezó, y finalizó la producción cuando tenía 18.

Allí empezó a ganarse el cariño del público con su actuación, y además demostró su talento para la misma.

A partir de allí ha tenido papeles en importantes producciones.

De hecho, actualmente hace parte de Netflix con la serie “Chichipatos”, que ya tiene varias temporadas.

Para nadie es un secreto que sus seguidores están pendientes de cada detalle de su vida privada.

Es así como se han dado cuenta de que ha tenido diferentes relaciones con personalidades de la farándula.

Algunos de ellos son Andy Rivera, Norman Capuozzo, Carlos Torres y Sebastián Vega.

El más comentado ha sido el cantante de reggaeton, con quien duró varios años.

Su intermitente relación se convirtió en una de las más comentadas.

Sin embargo, parece que en el 2019 llegó a su fin definitivamente y por ahora ninguno de los dos tiene pareja.

Así lo han dejado ver en redes sociales, en donde muchos aún tienen la esperanza de que regresen en algún momento.

No obstante, parece que esto no será así, o n por lo menos no está dentro de sus planes.

Por otro lado, muchos internautas tienen dudas sobre cómo se lleva la actriz con sus otras exparejas.

En el caso de Norman Capuozzo, fue él quien afirmó que le desea lo mejor.

Ahora, ha sido Sebastián Vega quien ha aclarado los rumores sobre un presunto enfrentamiento entre los dos.

A través de sus historias de Instagram, el actor afirmó que entre los dos todo está bien.

Y es que ambos han dejado ese capítulo de sus vidas atrás, y él ahora tiene una gran familia.

“Nos dejamos de hablar como todas las parejas cuando terminan. y todo bien, pues de mi lado”.

La relación entre las figuras públicas duró aproximadamente tres años, y parece que no terminaron en buenos términos.

Esto, porque Lina habría dicho que la razón de su ruptura tendría que ver con el hijo mayor de Vega.

Y es que mientras trataban de arreglar su relación, ella se enteró que él sería padre con otra mujer.

¿Lina Tejeiro y Sebastián Vega se llevan mal después de su noviazgo?

Vale la pena mencionar que Vega tiene una gran familia, conformada por su esposa Valentina Ochoa y sus hijos Matías y Luca.

Así los presume en sus redes sociales con varias fotografías y videos.

Recordemos que…

Durante los últimos meses la actriz ha sido muy comentada en redes sociales.

En parte, eso ha sido debido a los problemas de salud que ha tenido, aunque ya está completamente recuperada.

Y es que durante el 2020 se dio cuenta de que ya había tenido COVID-19 gracias a una prueba.

La actriz confirmó que había sido asintomática y no tuvo ningún problema con el virus.

Sin embargo, hace poco contrajo el virus por segunda vez, y ahora sí presentó síntomas.

Hasta hace varias semanas presentó secuelas como dolor de cabeza, tos y caída del cabello, según lo confesó en redes.

Parece que actualmente está recuperada y, de hecho, ya viajó a Estados Unidos para ser vacunada.

Así lo mostró hace varios días con ayuda de fotos y videos en su cuenta de Instagram.