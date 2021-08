Lina Tejeiro es una de las actrices más comentadas del país. Lina Tejeiro confesó que se operó nuevamente y nadie se dio cuenta

Para nadie es un secreto que tiene una larga trayectoria en las pantallas colombianas.

Saltó a la fama tras interpretar a Sammy en la recordada producción “Padres e Hijos”.

Es por eso que muchos la han visto crecer y cambiar a través de sus redes sociales.

Actualmente, Lina tiene millones de personas pendientes de su vida.

En su cuenta de Instagram ya suma más de ocho millones de seguidores que no dudan en comentar cada una de sus publicaciones.

Tejeiro resalta por su particular forma de ser y por mantenerse transparente con quienes la siguen.

En sus redes sociales la actriz muestra su día a día, y no tiene problema en mostrar que no todo es perfecto.

De hecho, durante la semana pasada se convirtió en tendencia tras mostrar que se emborrachó en el nuevo restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno.

La actriz se convirtió en tendencia durante más de 24 horas en Twitter y divirtió a sus seguidores.

Por otro lado, tras encontrarse con su ex suegro, muchos preguntan por su ex Andy Rivera.

Para nadie es un secreto que Lina es fanática del ejercicio y constantemente muestra sus exigentes rutinas.

Esta es la razón por la que muchos han halagado su figura y la señalan como una de las mujeres más bellas del país.

La actriz ha pasado por el quirófano varias veces, y para muchos la última vez fue en el 2020 para extraerse los biopolímeros.

Sin embargo, ahora ella misma ha confesado que se operó hace meses y nadie se dio cuenta.

La intervención se la realizó en el busto, pues una de sus prótesis le estaba causando molestias.

Por eso decidió cambiárselas y además ponérselas un poco más pequeñas.

Aunque no dio la fecha exacta de la cirugía, sí contó que fue hace tres o cuatro meses.

“Me cambié las prótesis porque la izquierda me estaba molestando. Me cambié las prótesis y me las puse más chiquitas”, afirmó.