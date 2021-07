Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más comentadas del país. La respuesta de Lina Tejeiro a quien le preguntó cómo bajó tres kilos en una noche

En parte, esto tiene que ver con sus publicaciones en redes sociales y su forma de ser.

Y es que muchos afirman que su extrovertida forma de ser es única y por eso la siguen.

Actualmente tiene un poco más de ocho millones de seguidores pendientes de su vida.

Muchos de sus fanáticos no dudan en comentar cada una de sus publicaciones.

La actriz saltó a la fama tras interpretar a Sammy en la recordada telenovela Padres e Hijos.

En ese momento tenía 12 años y cuando terminó la novela ya había cumplido 18.

Tiene una larga trayectoria en las pantallas colombianas y ha cambiado frente a las cámaras.

Con su primer papel demostró que tenía bastante actitud y talento para la actuación y desde entonces ha hecho parte de varios proyectos.

Uno de los más recientes es en la plataforma de streaming Netflix, en la serie Chichipatos.

Además, hace unos meses interpretó a Carolina, una bailarina de pole dance y muchos esperan la fecha en la que sea publicada la película.

El día de ayer la actriz se convirtió en tendencia debido a una publicación de Marcela Reyes.

Y es que en una de sus historias afirmó que Lina mantuvo a dos de sus exparejas.

Allí aseguró que Lina es una mujer dadora y noble, que cuando se enamora entrega su corazón.

Como respuesta, Lina intentó aclarar las cosas, y le dio la razón confirmando las afirmaciones.

Además, reveló que no había sido solo uno, fueron dos de sus ex a quienes mantuvo.

“No le entregaba el sueldo literal, pero sí me gastaba el sueldo con él, lo mantenía… nos mantenía, y no aprendí con esa no fue suficiente, y después mantuve otro, ahí si dije que no más” afirmó.