Lina Tejeiro es una de las actrices colombianas más populares del país. Lina Tejeiro reveló que mantuvo económicamente a dos de sus ex

Para nadie es un secreto que tiene una larga trayectoria en la televisión, que inició en Padres e Hijos.

Además, se ha convertido en toda una figura en redes sociales, pues es seguida por muchos.

Actualmente, en su cuenta de Instagram tiene un poco más de ocho millones de personas pendientes de su vida.

Muchos no dudan en comentar sus videos, fotografías y el contenido que hace para TikTok.

Tejeiro se caracteriza normalmente por la transparencia con la que se muestra ante sus seguidores.

Durante los últimos días la actriz ha dado de qué hablar por ello.

Y es que hace poco confesó que tenía una cita romántica, aunque no reveló con quien.

Sin embargo, sí permitió que sus seguidores la ayudaran a elegir la ropa que se pondría.

Desde entonces no ha hablado del tema nuevamente, pues mantiene gran parte de su vida sentimental en privado.

Esto, porque previamente la ha compartido y ha recibido cientos de críticas.

Así sucedió con su relación con Andy Rivera, con quien duró bastantes años.

Los artistas terminaban y volvían constantemente, pero parece que el año pasado terminaron definitivamente.

En una de sus rupturas, la actriz tuvo un corto noviazgo con el empresario Norman Capuozzo.

Al parecer, después de algunos meses terminaron, pues ella aseguró que “aún debía sanar algunas cosas de su relación con Andy”.

A pesar de que algunos de sus romances han sido públicos, otros han pasado desapercibidos.

Por esa razón, ahora muchos se preguntan de quién está hablando en una de sus más recientes historias.

Y es que reveló que a lo largo de su vida ha mantenido económicamente a dos hombres.

Esto salió a la luz gracias a Marcela Reyes, quien habló sobre el tema en su cuenta de Instagram.

Allí aseguró que Lina es una mujer dadora y noble, que cuando se enamora entrega su corazón.

Como respuesta, Lina intentó aclarar las cosas, y le dio la razón confirmando las afirmaciones.

Además, reveló que no había sido solo uno, fueron dos de sus ex a quienes mantuvo.

“No le entregaba el sueldo literal, pero sí me gastaba el sueldo con él, lo mantenía… nos mantenía, y no aprendí con esa no fue suficiente, y después mantuve otro, ahí si dije que no más” afirmó.