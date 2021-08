Yeferson Cossio es un joven que genera polémica por sus famosos retos en redes sociales.Yeferson Cossio, la historia del joven que se volvió famoso gracias a un perro que le salvó la vida

Y es que su fama aumentó hace algunos meses cuando decidió ponerse implantes en los senos. El hecho se convirtió en tendencia y fue muy criticado en redes sociales.

Después tuvo un accidente en su casa, en donde cayó desde un segundo piso, aunque al joven le tocó aclarar que el accidente que tuvo días pasados no se trató de una broma pues muchos pensaron que era así.

Desde entonces llama la atención cada una de las cosas que hace y comparte en redes.

Pero lo que muchos no sabían es de dónde viene la popularidad del joven. Cossio consiguió sumar seguidores en sus redes gracias a su labor social con perros.

En una entrevista para el medio web El Palpitar, Cossio en su niñez quiso suicidarse y encontró un motivo de vida en su mascota.

“Esa conexión especial con los animales lo llevó a querer tener seguidores en redes que se sumaran a un labor social y en medio de eso, hoy es una celebridad web” indica el sitio.

Yeferson Cossio, la historia del joven que se volvió famoso gracias a un perro que le salvó la vida

“Un animal me rescató a mí. Cuando niño tenía déficit de atención, me iba a suicidar y un perrito me salvó la vida porque encontré amor, refugio y una razón para vivir. Antes de eso sí le tenía amor a los animales, pero nada del otro mundo. Con Yaco encontré todo”, reveló el influenciador.

A las redes sociales ingresó gracias a su hermana, “Una vez su hermana le sugirió que subiera un video a redes porque las cosas que hacía podían causar gracia en la gente”.

“En un principio todo fue hobbi, yo no sabía que con las redes se podía monetizar, en realidad lo hacía porque quería tener más alcance y que la gente me ayudara cuando tuviera un perrito perdido o que buscara hogar. Después fui viendo la fuerza que tienen las redes y lo que quiero es promocionar mi música ahí, para cuando tenga el álbum con mi banda” agregó.

Yeferson Cossio reveló que gana como influencer 15 millones de pesos diarios

El antioqueño fue entrevistado en la emisora Blu Radio y habló abiertamente sobre sus finanzas. Asimismo, reveló la cantidad de dinero que dona a la caridad.

Durante la conversación con Blu Radio, el joven se sinceró con la audiencia. “Yo sé que ya a mí toda Colombia me conoce gracias a esos senos”, aseguró el influencer con más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

También afirma que aunque lo señalaron en esa oportunidad, quedaron siguiendo sus pasos. “Muchos obviamente empezaron por los malos términos por los senos, pero se quedan a ver lo que uno hace y quedan de seguidores, de fans, de lo que sea”, dijo.

Fue entonces cuando se le preguntó de qué manera ayuda a la caridad. “El 30% de todos mis ingresos van a labor social mes a mes, ayudo a 43 fundaciones”, aseguró el colombiano.

Por otra parte, habló sobre su pasión por ayudar a animales en condición de calle. “Rescato a cientos de perros en condiciones precarias, de hecho tengo 11 perros que todos han sido adoptados o rescatados”, puntualizó.

También relató que tuvo la oportunidad de darle un hogar a una mujer de la tercera edad que vivía en la calle. “Le di una casa a una señora de 88 años que vivió toda su vida en un basurero, literalmente en un botadero de basura, y yo no la conocía pero me dieron el caso y tuve la oportunidad de ayudarla”, dijo Yeferson Cossio.