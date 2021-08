Daniela Ospina es una de las figuras públicas más comentadas del país. ¿Qué le pasó a Daniela Ospina? Le preguntan sus seguidores tras verla llorando

Saltó a la fama por su relación con el futbolista James Rodríguez, que duró varios años.

Los dos estuvieron casados hasta el año 2017, cuando hicieron público su divorcio.

Fruto de su relación tuvieron a su hija Salomé, quien cumplió ocho años hace pocas semanas.

A pesar de que no están juntos hace mucho tiempo, los dos tienen una excelente relación y así lo han demostrado.

De hecho, hace varias semanas se les vio juntos en diferentes ocasiones.

Esto, porque celebraron dos veces el cumpleaños de su hija. La primera fiesta fue realizada mientras estaban de vacaciones con toda familia .

Esta tuvo una temática de “bosque encantado” y fue realizada en Cap Cana, en República dominicana.Y la segunda días después, en Miami, con las amigas de la pequeña.

Asimismo, en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de un millón de seguidores, Salomé publicó un video de sus padres jugando basquetbol.

Frente a los rumores de una posible reconciliación, muchos le hicieron preguntas a Daniela y a James.

La deportista afirmó que tiene una excelente relación con el padre de su hija, pero eso no significa nada más.

Durante el 2021 tanto James, como Daniela, terminaron sus respectivas relaciones.

El futbolista terminó su noviazgo con Shannon de Lima, aunque no se conoce la razón de la ruptura.

Asimismo, la empresaria finalizó su romance con el productor Harold Jiménez hace unos meses.

Aunque se mostró afectada por el tema en su momento, parece que ahora está feliz. Sin embargo, como cualquier persona, la empresaria tiene días que no son tan positivos.

Por eso decidió ser honesta con sus seguidores y mostrarse en uno de esos momentos vulnerables. Lo hizo con su fotografía de Instagram más reciente, en la que aparece llorando.

Aunque preocupó a algunos de sus seguidores, lo cierto es que escribió que la instantánea fue tomada hace unos días.

“¡Estar mal, también está bien!… les quiero compartir esta foto de hace poco, un día en el que me sentía frágil, triste y agobiada, pero una foto que es tan real, tan humana y tan honesta como la vida misma”, escribió.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos aplauden el hecho de que se muestre así.

Por otro lado, seguidores y amigos le han enviado mensajes de apoyo para sus momentos más difíciles.

Entre ellos, el actor Lincoln Palomeque, Manuela Londoño, hermana de Maluma, y su cuñada Jessica Sterling.

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.