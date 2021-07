Daniela Ospina dedica conmovedoras palabras a su papá a dos años de su muerte: “Te amo hasta el cielo”

Daniela Ospina ha expresado varias veces lo difícil que ha sido afrontar la muerte de su padre, Hernán Ospina. La empresaria confesó que perder a su progenitor se convirtió en la etapa más dolorosa de su vida.

El señor Hernán perdió la batalla contra el cáncer el 12 de julio del 2019 en la ciudad de Medellín. Por su parte, la paisa mantiene vivo su recuerdo y cuando habla de él se llena de mucho sentimiento.

Por ejemplo, el Día del Padre fue entrevistada por el programa La Red de Caracol y dio detalles sobre cómo fue su relación con él. “Siempre recuerdo un papá presente que fue lo más importante. Un papá que me dedicó tiempo, dedicó cada momento de su vida y que me acompañó en cada momento hasta el último día de la suya, estuvo ahí por mí y para mí”, rememoró.

“Yo era un chicle con él, íbamos a fiestas de esas que te llevan los papás y no lo dejaba bailar con nadie. Éramos tan apegados que yo dormí con mis papás hasta los 18 años, hasta que me fui de la casa y obvio yo soy enorme y ya no cabíamos en la cama, dormíamos abrazados y fue muy amoroso, esa fue nuestra conexión“, agregó.

La empresaria suma 7 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @ daniela_ospina5

Daniela Ospina le dedica unas palabras a su padre

Este lunes se cumplieron dos años de la lamentable partida física del progenitor de Daniela Ospina y el futbolista David Ospina. En motivo de esta importante y sentimental fecha, la ex esposa de James Rodríguez utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas conmovedoras palabras.

“Definitivamente que carga tan pesada es extrañar. Es imposible que llegue un 12 de Julio y no pensar que ya son 2 años desde que emprendiste el viaje más importante de tu existencia“, partió diciendo la mamá de Salomé.

“No puedo negar que cada día que pasa duele más que el anterior y el vacío es mucho más grande, pues tu partida ha sido de las etapas más dolorosas de mi vida y porque sin duda fuiste el mejor padre”, aseguró.

Ospina confesó que siente que su papá la acompaña aún después de su muerte y que es parte de cada detalle de su existencia. “Hoy es inevitable recordarte, llorarte y extrañarte… porque haces parte de cada cosita de mi vida y porque siempre la hiciste mejor. No olvides que tú me has convertido en la mujer que soy hoy, gracias por estar incluso en otro plano, acompañándome, apoyándome, cuidándome y sonriendo cuando me ves feliz”, dijo.

También destacó que Salomé siempre tiene presente a su abuelo.”Sabes que te siento siempre, te llevo conmigo y no hay día que mi hija, tú princesa no te recuerde. Te amo hasta el cielo y con mi corazón”, cerró.

Las palabras de Daniela Ospina fueron acompañadas por una tierna foto de ella y Salomé besando en la mejilla a Hérnan. Hasta el momento, la publicación tiene más de 67.700 ‘likes’ y cientos de comentarios de apoyo a la empresaria.

“Me conecto con cada una de tus palabras”, “Daniela Dios le bendiga y mucha fortaleza tiene un ángel cuidándole”, “nunca estarás sola, se lo que es eso, y con el tiempo el dolor se trasforma en fortaleza” y “tus palabras resumen lo que sentimos todos los que hemos perdido nuestros padres”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

