Daniela Ospina deja ver sus estrías y afirma: “Orgullosamente soy mujer y mamá”

La modelo, empresaria e influencer colombiana, Daniela Ospina, es sumamente activa a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene casi 7 millones de seguidores con los que comparte tanto sus proyectos como su cotidianidad.

Recientemente, a través de sus historias de la mencionada red social, Ospina compartió una foto disfrutando de una maravillosa playa. En la imagen se puede observar que la ex esposa de James Rodríguez exhibe sus estrías sin temor al qué dirán.

Y como era de esperarse, no faltó quién le recalcara a la modelo que se podían observar sus imperfecciones en la piel. Por lo tanto, ella decidió responder.

Daniela Ospina se muestra al natural

La madre de Salomé posó en bikini en la silla de una playa y en la imagen se le notan las marcas de las estrías en su pecho. Esto generó una serie de reacciones en sus seguidores, algunos admirando su naturalidad y otros criticándola.

En este sentido, la mujer de 28 años decidió responder a los heaters que la señalan y también dar una reflexión sobre la naturalidad.

“Leyendo todos sus mensajes, de verdad amo las redes sociales, pero detrás de ellas solo hay seres humanos como tú que estás leyendo. Sí, qué bueno los filtros, me encanta usarlos, pero orgullosamente soy mujer, mamá, hija con estrías, sí, ¡muchas! Celulitis y todo eso que me hace humana”, dijo Daniela Ospina.

También agradeció a quiénes la elogian y les motivó a que no tengan ningún complejo corporal. “No te avergüences, mujeres, hombres, gracias por cada mensaje que me dejan. Amo leerlos y sobre todo esos que me dicen ‘ya no me da pena mostrar mis estrías’… Tan humana como tú”, aseguró la jugadora de voleibol profesional.

Esta no es la primera vez que Daniela Ospina muestra sus imperfecciones. En el mes de febrero también compartió en su cuenta de Instagram una foto donde muestra sus estrías. En esa oportunidad, esa imagen igualmente acaparó la atención de sus seguiodres.

Pero Daniela Ospina se siente orgullosa de las marcas, ya que incluso reveló que lleva algunas en sus piernas.

Daniela Ospina es una de las modelos más atractivas y queridas de Colombia. Foto: Instagram @daniela_ospina5

Filtran antigua foto de la modelo

Desde las redes sociales se filtraron antiguas fotos de la también empresaria, donde posa junto al “10” de la selección colombiana. Sin embargo, lo que más llamó la atención es la diferencia en los rasgos faciales de la famosa.

En la nariz y barbilla se notan las distinciones del antes y después para la artista de 28 años. Aproximadamente 7 u 8 años menos parece lucir en la foto que ya despierta curiosidad en redes sociales. La cuenta Chismes Hoy Col publicó la imagen que dejó decenas de comentarios.

“Bonita no es la muchacha. Tiene facciones bruscas y la pose no le ayuda en nada. La plata la hace ver hermosa”, soltó uno de los internautas. “Parece otra persona”, criticó un segundo usuario y otro afirmó que “No hay mujer fea sino marido pobre”.

Otros mensajes sí se dedicaron a afirmar que pese a las diferencias entre ambas imágenes, Daniela Ospina “Siempre fue hermosa”. “Ella tiene mucho más que ofrecer que su físico”, “bonita”, “linda y tierna” y “Natural y muy valiente”, expresaron.

Cabe recordar que James Rodríguez y Daniela Ospina se separaron en 2017 debido a motivos profesionales. La modelo requería quedarse en Madrid, donde se dedicaba a sus proyectos, pero el futbolista fue cedido por el Real Madrid al Bayern Münich.