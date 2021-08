Melina Ramírez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Enyesada, así reapareció Melina Ramírez tras su cirugía

Saltó a la fama en el año 2017 tras ser una de las presentadoras del reality deportivo “El Desafío”.

En ese mismo año, conoció a Mateo Carvajal quien se convertiría en su pareja.

Los dos se convirtieron en padres a mediados del año 2019 y tuvieron a su hijo Salvador.

View this post on Instagram

Sin embargo, poco después se separaron, y lo confirmaron a través de sus redes sociales.

Mientras que ella publicó un video hablando del tema, él compartió una fotografía.

Los dos dejaron claro que, aunque intentaron recuperar su romance, no lo lograron.

Actualmente Melina tiene una relación de más de un año con el actor Juan Manuel Mendoza.

Los dos parecen estar pasando por uno de los mejores momentos de su relación.

Es por eso que no han limitado los comentarios expresando su amor al otro.

Además, poco a poco han subido más fotografías juntos, presumiendo su romance.

View this post on Instagram

Durante los últimos días Melina ha dado de qué hablar tras tener que someterse a una cirugía.

Afirmó que debía tratar una lesión que se fue haciendo más grave con el tiAl parecer el nombre de la lesión es “Síndrome del opérculo torácico” y le estaba comprimiendo los nervios, las venas y arterias, por lo que tenía que operarse.empo.

La tenía hace cinco años y aunque al principio no le causaba mucho dolor, poco a poco empezó a afectar su vida.

“Tuve que hacerme una cirugía, la lesión llegó a un punto en el que se puso demasiado dolorosa, me costaba dormir, no podía cargar a Salvador, perdí la fuerza, se me dormía el brazo, me hormigueaban los dedos y ya era mejor operar”, confesó.