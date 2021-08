Melina Ramírez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. El problema de salud por el que Melina Ramírez tuvo que pasar por el quirófano

Saltó a la fama tras participar en el Reinado Nacional de la Belleza en el año 2011.

Sin embargo, la mayoría de televidentes e internautas la recuerdan por su paso como presentadora de “El Desafío”.

Allí, además de ganar bastantes fanáticos, también conoció a Mateo Carvajal, quien se convirtió en su pareja.

Pese a que ya no están juntos, fruto de su relación tuvo a su hijo Salvador.

Ramírez ha participado en otras reconocidas producciones colombianas.

Una de ellas fue “La vuelta al mundo en 80 risas”, en donde fue compañera de Greeicy, Jessica Cediel, entre otras.

Su participación allí permitió que los televidentes la conocieran más, y sus seguidores siguieron creciendo.

Actualmente hace parte de “Bingos Felices” cada fin de semana por el Canal Caracol.

Recientemente muchos han estado pendientes de ella y de su vida a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram tiene más de cuatro millones y medio de seguidores.

Además de Salvador y su ternura, la relación de la presentadora también ha sido comentada.

Vale la pena mencionar que Melina lleva un poco más de un año en un romance con el actor Juan Manuel Mendoza.

La pareja parece estar pasando por uno de sus mejores momentos.

Así lo han mostrado en sus redes sociales con fotografías y videos en los que presumen su amor.

Ahora la presentadora da de qué hablar por otro detalle por el que ha preocupado a sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram mostró que está hospitalizada, pues tuvo que someterse a una cirugía.

Esto, por un problema de salud que, aunque no ponía su vida en peligro, sí le causaba dolor.

Se trata de una lesión que tenía hace más de cinco años y que poco a poco se fue haciendo más grave.

“Tuve que hacerme una cirugía, la lesión llegó a un punto en el que se puso demasiado dolorosa, me costaba dormir, no podía cargar a Salvador, perdí la fuerza, se me dormía el brazo, me hormigueaban los dedos y ya era mejor operar”, confesó.