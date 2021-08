Melina Ramírez es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. Aplauden a Melina Ramírez tras hacer dura reflexión sobre las redes sociales

Durante los últimos días ha dado de qué hablar tras tener que someterse a una cirugía.

Afirmó que debía tratar una lesión que se fue haciendo más grave con el tiempo.

La tenía hace cinco años y aunque al principio no le causaba mucho dolor, poco a poco empezó a afectar su vida.

“Tuve que hacerme una cirugía, la lesión llegó a un punto en el que se puso demasiado dolorosa, me costaba dormir, no podía cargar a Salvador, perdí la fuerza, se me dormía el brazo, me hormigueaban los dedos y ya era mejor operar”, confesó.

Al parecer el nombre de la lesión es “Síndrome del opérculo torácico” y le estaba comprimiendo los nervios, las venas y arterias, por lo que tenía que operarse.

View this post on Instagram

Parece que la intervención fue un completo éxito y actualmente Melina está muy bien.

Desde entonces la presentadora sigue recuperándose en casa y no ha publicado mucho en sus redes sociales.

Vale la pena mencionar que su hijo, Salvador está en Medellín junto a su papá, Mateo Carvajal.

La pareja se conoció en el año 2017 después de que coincidieran en “El Desafío”.

Su relación duró aproximadamente tres años y se confirmó su ruptura en diciembre del 2019.

Actualmente los dos tienen una buena relación gracias a su hijo, y así lo han demostrado.

View this post on Instagram

Con su ausencia de redes mientras se recupera, parece que la presentadora ha hecho una reflexión.

Esta decidió publicarla junto a una fotografía en su perfil, en el que tiene bastantes seguidores pendientes de su vida.

En Instagram ya cuenta con cuatro millones y medio de fanáticos atentos a sus publicaciones.

Es por eso que Melina decidió hacer una reflexión en la que afirmó que constantemente se pregunta si las redes sociales se han convertido en un aprobador social.

Cuestionó por qué los internautas califican su vida de acuerdo a lo que publica o no publica.

“Si no te muestras en pareja, entonces estas soltero o en un mal momento en pareja. Si no muestras que entrenas o lees, entonces no lo haces, si no muestras los planes que haces con tus hijos, entonces no compartes tanto con ellos”, inició.