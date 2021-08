La Liendra se llena de críticas al pedir cadena de oración para recuperar su cuenta de Instagram: “Oremos para que usted estudie”

Una vez más Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra está en el ojo del huracán. El influencer fue duramente críticados por usuarios al pedir una cadena de oración por la recuperación de su cuenta de Instagram.

El pasado 14 de agosto, el pereirano confimó la suspensión de su perfil en el que suma más de 6 millones de seguidores. Y aunque al principio no tenía un motivo aparente, el novio de Dani Duke apareció nuevamente para asegurar que fue por haber apoyado a Epa Colombia.

“Yo hice 20 historias defendiendo y apoyando a Epa Colombia, dando mi opinión de que me parecía que era mucho tiempo el que le dieron a ella para la cárcel. Que muchas personas que de verdad roban y se roban muchos millones están libres. Entonces, a ciertas personas no les gustó lo que dije, hicieron un reporte y como que me tumbaron mi cuenta”, afirmó.

Sin embargo, miles de internautas aseguran que todo este asunto se trata de una estrategia más del creador de contenidos para ganar seguidores. También, exponen que si fuese por apoyar a Epa Colombia, muchas cuentas estarían cerradas incluyendo la de muchas figuras públicas como Andrea Valdiri, Aída Victoria Merlano, Levy Rincón, entre otros.

El creador de contenidos no ha podido recuperar su cuenta con más de 6 millones de seguidores. Foto: Instagram @la_liiendraaa

La Liendra pide cadena de oración por su cuenta

Recientemente La Liendra encendió nuevamente la polémica en redes sociales al solicitar oración por su cuenta. “Les cuento que aún no sabemos nada de la cuenta, no nos dan respuesta, ofrecemos plata, tenemos contactos. Estamos moviendo cielo y tierra pero aún nada que pasa algo así que yo creo que ya después que uno no puede hacer nada ya todo queda en manos de Dios”, partió diciendo el joven de 22 años.

“Yo no voy a acudir más a contactos, a nadie y tengo mucho piedo por lo que pueda pasar con la cuenta así que yo los quiero invitar a ustedes a que me compañen en una cadena de oración“, agregó.

La Liendra mostró un velón de color naranja y dijo “yo voy a prender este veloncito que me conseguí y lo voy a prender con mucha fe y lo voy a poner acá”. También pidió a los internautas a que lo acompañaran en oración el día de ayer a las 11 de la noche hora Colombia.

“Yo me voy a sentar aquí frente a este velón y le voy a pedir a Dios que me ayude a recuperar la cuenta, a no dejarla perder y quiero que usted coloque eso en sus oraciones”, cerró.

Las reacciones de los internautas

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de La Liendra y la gran mayoría de los internautas se mostraron indignados con la petición del influencer. Según la opinión de los usuarios , actualmente existen muchos motivos para orar por el mundo por ejemplo por el terremoto que ocurrió en Haití o por la toma de los talibanes en Afganistán.

En este sentido, muchos afirman que La Liendra está siendo egoista al pedir oración por una cuenta en redes sociales. “Estudie más bien, para que su vida no dependa de una cuenta”, “oremos para que usted estudie”, “¿por qué no mejor se pone a rezar por el mundo?”, “quién le dijo que las cadenas de oración son para pedir por estupideces” y “Hasta donde hemos llegado los seres humanos de jugar con algo tan delicado que es una oración”, fueron algunas de las reacciones.

