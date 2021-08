Dani Duke revela cuánto invirtió en una cirugía plástica y le dicen que con eso podía pagar un estudio

Dani Duke es una de las figuras públicas más sonada y controversial del momento al igual que su pareja La Liendra. La joven paisa se caracteriza por compartir constantemente en sus redes sociales con sus seguidores.

Recientemente, la influencer realizó la dinámica de preguntas y respuestas en el formato de historias en Instagram para hablar de distintos temas.

Asimismo, una usuaria le contó que pagó 18 millones de pesos por realizarse una rinoplastia, un procedimiento estético que modifica la forma de la nariz. Por su parte, la joven paisa consideró que fue una suma excesiva en comparación con lo que ella pagó.

Dani Duke revela cuánto pagó por la rinoplastia

Dani Duke detalló que en total, incluyendo la clínica y doctores pagó 9 millones de pesos por realizarse la rinoplastia. Además agregó que le encantaron los resultados de dicha cirugía.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de la creadora de contenidos y los usuarios no tardaron en opinar. La mayoría apuntó a que con esa inversión que realizó Duke pudo pagarse un estudio universitario.

Además, cometió un error al decir: “me valío 9 millones” y los internautas no la perdonaron y hasta la compararon con su pareja La Liendra. “Vieron que si son importantes los estudios, cómo va a habalr así”, “con esa platica puedes estudiar mejor”, “ya habla como su novio” y “después dicen que no necesitan educarse”, fueron algunos de los mensajes.

Recordemos que hace poco, el pólemico influencer estalló las redes sociales al dar su postura sobre los estudios.

Según el pereirano, el único motivo que tendría para obtener el título de bachiller algún día es para darle el cartón a su mamá, pues para él estudiar no es la única forma ganar dinero. En su caso, siente que no necesita estudiar pues se gana la vida con su trabajo como influencer.

No obstante, muchos criticaron su punto de vista en este aspecto y aseguran que está dejando un mal ejemplo para los jóvenes.

La lujosa camioneta de la influencer

Al igual que su novio muchas veces está rodeada de pólemica, sin embargo Dani Duke ha alcanzado grandes logros en su oficio como creadora de contenidos. Recientemente contó que se compró una lujosa camioneta modelo Land Rover y aseguró sentirse orgullosa de sí misma por esta adquisión.

A través de sus historias de Instagram, Dani Duke agradeció primeramente a Dios y segundo a ella misma por su nuevo vehículo. “Hoy me siento demasiado feliz. Gracias, gracias Dios, gracias Daniela por ser tan juiciosa, trabajadora, luchadora, responsable, por ser la persona que eres. Me felicito a mi misma“, dijo muy emocionada.

La influencer suma 3,7 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @daniduke

También compartió en su feed un video mostrando la camioneta en el concesionario donde la compró y también cuando la empezó a manejar. “Cuando vi toda la forma en la que me iban a entregar el nuevo bebé dije wowww como que caí en cuenta no solo del carro sino de lo que yo puedo lograr”, escribió la creadora de contenidos.

“Me hace muy feliz saber que todo lo que sueño lo puedo lograr con mucha CONSTANCIA Y DISCIPLINA. Yo no vine al mundo a hacer cosas ordinarias yo vine a ser EXTRAORDINARIA y es algo que me repito todos los días en el espejo (y vaya que me miro mucho al espejo”, añadió.

