Angélica Blandón denuncia machismo: no la dejaron registrar a su hija por no estar el padre

Angélica Blandón vivió una amarga y frustrante experiencia este lunes al querer registrar a su hija menor. A través de sus redes sociales, la actriz nacional denunció entre lágrimas que no pudo realizar el trámite por lo que considera un caso de machismo.

La nacida en Pereira contó que se dirigió a las notarías 18 y 23 de Bogotá, sin embargo, en ninguna de las dos registraron a Candela, su hija. “Solo puede ir el padre, no la madre”, fue el motivo por el cual no quisieron atender a la mujer de 41 años.

La pequeña Candela tiene 4 meses de vida. Foto: Instagram @angelique_blandon

Angélica Blandón denunció machismo en notarías de Bogotá

Angélica Blandón tiene en su cuenta de Instagram 548 mil seguidores, con quienes compartió desde sus historias la dura situación que experimentó.

“No suelo aparecer en redes sociales así, llorando, pero sí quiero hacer una denuncia por este medio, y me gustaría reflexionar al respecto porque acabo de tener una experiencia muy incómoda y dolorosa”, partió diciendo la intérprete.

La famosa fue primero hasta la notaría 18, donde no la dejaron entrar debido a que no estaba acompañada del padre de la menor. Después intentó realizar el proceso en la notaría 23, pero tampoco tuvo éxito.

En dicho lugar, una funcionaria le dijo que sin el padre de la menor en ninguna notaría le realizarían el registro. La razón es que, si después ella quisiese demandarlo por alimentos, no sería posible por no tener la firma del progenitor en el registro.

Esta situación generó muchos sentimientos encontrados en Angélica y así lo expresó en el video. “Lloro porque no pude hacer más que quedarme ahí pasmada y estupefacta. No supe qué contestar al respecto, me llené de impotencia y esa impotencia me dio rabia, y la rabia me causó el dolor por el cual estoy llorando”, aseguró.

Resaltó su apoyo a las luchas feministas

La experiencia que le tocó vivir a la artista reconocida por su papel en la serie Las muñecas de la mafia reafimó su apoyo a los movimientos feministas. “Es aquí donde el feminismo vale la pena y la lucha de las feministas vale la pena también”, resaltó.

Según Angélica Blandón, el sistema del Gobierno es patriarcal y por esa razón es que ocurren cosas como lo que vivió. “Estamos en un Gobierno que es machista, patriarcal y que no respeta los derechos que tenemos como mujeres y como madres”, sentenció.

La actriz asegura que la tradición del Estado es resaltar los derechos de los hombres por encima del de las mujeres. Por otro lado, contó que recibió asesoría legal con su caso.

En este sentido, Blandón dijo que pese a que algunas cosas que dijo la funcionara eran ciertas, igualmente se vulneraron los derechos de su hija. La artista pudo realizar la mitad del trámite y después el papá de la niña podía ir a firmar para completar el registro pero no fue así.

“Sí, es verdad que yo no podía registrar a la menor porque se pueden adjudicar hijos o hijas a cualquier padre así no más, pero resulta que, en este caso, la notaría 18 sí le negó a Candela el derecho fundamental de tener un nombre”, contó.

“Aquí directamente no me dejaron entrar al decirme en la puerta que yo no la podía registrar por ser la madre y que solo un padre podría hacerlo”, cerró.

