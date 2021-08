Estefanía Gómez, “Aura María” en ‘Betty la fea’, confesó cuáles son las prendas que aún conserva del personaje

El pasado mes de mayo se cumplieron 20 años del último capítulo de la exitosa telenovela colombiana Betty la fea. Esta inolvidable historia creada por RCN Televisión y escrita por Fernando Gaitán fue emitida en más de 180 países.

Asimismo, cada uno de los actores que participaron en esta producción se ganaron el cariño y respeto de miles de televidentes alrededor del mundo. Como es el caso de Estefania Gómez, quién se encargó de darle vida a la divertida recepcionista de ‘Ecomoda’, Aura María.

La artista es sumamente activa en sus redes sociales, sobre todo en Instagram donde tiene 1,2 millones de seguidores. Con ellos comparte a menudo sobre su vida personal, sus rutinas de ejercicios, su profesión, viajes entre otros.

Recientemente, la actriz realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de esta plataforma digital para hablar de diferentes temas. Fue entonces cuando un seguidor le consultó qué tiene guardado de su papel en la telenovela.

Estefanía Gómez reveló qué prendas guarda de su papel en Betty la Fea

Estefanía Gómez interpretó a uno de los personajes más queridos del popular Cuartel de las Feas, Aura María. Además de sus ocurrencias, se caracterizó por su exhuberante belleza y su cariño incondicional por sus compañeras de trabajo.

Y pese a que han pasado dos décadas, la actriz sigue luciendo una esbelta figura. A sus 44 años, Gómez es un claro ejemplo de que la edad son solo números.

Muchos de sus fans a menudo le recuerdan su rol en la popular producción, y recientemente le consultaron si guardaba ropa o algún objeto de su personaje de Aura María.

Por su parte, la artista recordó que después de la novela, realizaron una obra de teatro de Betty la Fea y allí guardó dos prendas del papel. “Me entregaron uno de los vestidos y las botas que son altas”, aseguró Estefanía Gómez.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones de Gómez y los usuarios no tardaron en reaccionar.

“La mejor novela del mundo mundial y el papel de Aura María el mejor de todas las versiones es el de Estefanía Gómez”, “ella sigue igual de hermosa” y “me encanta su personaje, qué buenos recuerdos”, fueron algunos de los comentarios.

Más de 1,4 millones de fans acumula la actriz en su cuenta oficial. Foto: Instagram @estefigomez11

Jorge Enrique Abello sufrió una enfermedad del corazón por Armando Mendoza

¡¡¡Patricia Fernández!!! Este era uno de los gritos más acostumbrados que Armando Mendoza soltaba en Ecomoda, en reclamo a la secretaria de presidencia (‘La peliteñida’). Por una u otra razón, el personaje intepretado por Jorge Enrique Abello se ofuscaba a un nivel que sorprendía a los televidentes. Si bien todo estaba en el libreto de Fernando Gaitán, el talento lo puso el artista que hoy ya tiene 53 años.

Si bien su papel le permitió ganar hasta tres premios a Mejor Actor, dos de ellos de la revista TvyNovelas, hay una marca imborrable que le dejó Armando Mendoza: una herida en el corazón.

El carácter autoritario, siempre a la defensiva y enojado de su personaje tuvo sus consecuencias, ya que al año de haber arrancado las grabaciones de la telenovela (2000) le detectaron una enfermedad en el corazón, debido a esos “ataques de ira” que continuamente debía interpretar para dar vida a Armando Mendoza.

Aunque fue en 2014 cuando reveló lo ocurrido en una cita con el cardiólogo, poco se conocía sobre esta afección que llevó a creer que había sufrido un infarto silencioso. Jorge Enrique Abello, nacido en Cundinamarca, esperaba comprar una casa, pero en los requisitos le exigían un chequeo médico que incluía un electrocardiograma.

“Después del primer año de Betty la fea, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me lo aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma”, contó el actor para la entrevista con Nex Panamá.

Luego de practicarse el examen transcurrieron unos 10 minutos y la respuesta que obtuvo fue: “Mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos”. El artista detalló que su ex esposa rompió en llanto en el momento.

Interpretar a Armando Mendoza implicó que el actor luego tuviera secuelas en su salud cardiaca. Foto: Instagram @jeabello

