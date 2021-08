Valerie Domíguez comparte adorable foto de su hijo y derrite de amor a sus fans: “Qué belleza de pollito”

Valerie Domínguez sigue derritiendo a sus 2,7 millones de seguidores en Instagram mostrando a su primógenito. El pequeño Thiago nació el pasado 19 de mayo tras más de 40 horas de trabajo de parto de la presentadora.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación mas placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá”, escribió la ex reina de belleza colombiana cuando nació su primer hijo.

“Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío”, agregó.

“Thiago bienvenido al mundo. Te amamos hijo, gracias por elegirnos”, destacó y agradeció a todas aquellas personas que estuvieron al pendiente de todo el proceso de su embarazo.

Recordemos que el niño es fruto de su relación con el deportista Juan David “El Pollo” Echeverry, con quién se casó en diciembre del 2020. Se nota que juntos están disfrutando a plenitud de la familia que están formando con mucho amor.

Es así como en menos de un año, Valerie Domínguez además de casarse también tuvo su primer hijo. “Si alguien me hubiera dicho hace un año que hoy iba a salir una foto familiar como esta de verdad no le hubiera creído. La vida cambia en un segundo y a mi me cambió de la manera más maravillosa”, escribió la también actriz en una de sus publicaciones.

La también diseñadora de modas se siente muy feliz disfruntando a su familia. Foto: Instagram @valeriedomi

Valerie Domíguez comparte foto de Thiago y enamora a sus fans

Recientemente, Valerie Domínguez sorprendió una vez más mostrando a su pequeño Thiago. “Mi pollito mojado” escribió la nacida en Barranquilla junto a una adorable postal de su bebé recién bañado con una toalla amarilla.

Y como es costumbre, los seguidores de la ex reina de belleza quedaron enamorados al ver la foto del bebé. Hasta el momento el post suma casi 173 mil ‘likes’ y miles de comentarios.

“Qué belleza de pollito”, “ayyy Dios santísimo esa ternura de príncipe”, “ay no, qué hermoso”, “cada día se pone más bello este niño”, “qué cosita más hermosa”, y “Thiago solo ternurita”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Con tan solo dos meses de vida, Thiago es todo un modelo y cada vez que aparece en las plataformas digitales de sus padres causa revuelo y sobre todo mucha ternura.

La presentadora agradece a su esposo por su ayuda y fans la corrigen

A principios de junio, Valerie publicó una imagen de su pareja junto al bebé durmiendo y con aspecto cansado, por eso la modelo agradeció por su ayuda. Ante esta última palabra muchos de sus seguidores la corrigieron y le dijeron que un padre no ayuda, solo cumple con su deber.

Por esta razón ella habló en sus redes al respecto y dejó en claro que todos tenían razón, que Juan Echeverri solo estaba cumpliendo con su labor de papá, sin embargo aclaró que le dio las gracias pues ellos tienen divididos los horarios y él estaba haciendo los turnos de ella pues estaba cansada.

