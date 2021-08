Sebastián Sánchez, ex pareja de La Segura, revela el motivo de la ruptura

En el mes de junio, La Segura confirmó a través de sus redes sociales el fin de su corta relación con Sebastián Sánchez. Las declaraciones de la influencer fueron tras una serie de especulaciones que rodeaban su nombre.

“Qué pereza es tenerme que levantar todos los días con un nuevo chisme. De verdad en estos momentos es imposible no entrar en una pólemica pero a mi no me interesa la pólemica o hacer algo por marketing”, dijo la caleña a través de sus historias en Instagram.

Además aseguró que para fueron días complicados debido a que las personas especulan mucho sobre su vida privada. “Uno no puede tener una pelea con el novio porque empiezan a especular y a escribir desde cuentas falsas y crear chismes”, añadió.

“Si lo que ustedes quieren saber para quedar tranquilos es si terminé mi última relación, sí se terminó“, recalcó la influencer quién decidió no dar los detalles sobre la razón de la ruptura.

“No se terminó por absolutamente nada de lo que digan en comentarios. Solo nos pertenece a nosotros dos el porqué terminamos… Déjenme en paz y a él también“, sentenció.

Y aunque la creadora de contenidos no precisó las razones de la separación, algunos internautas aseguran que se trató de una infidelidad. Sin embargo, Sebástian Sánchez decidió aclarar este tema recientemente.

Ex novio de La Segura revela motivo de separación

El cantante Sebastián Sánchez realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias en Instagram. Asimismo, varios usuarios le consultaron sobre su relación con la caleña.

Del mismo modo, uno de sus seguidores le preguntó si el motivo de la ruptura tras dos meses de relación fue una infidelidad. Por su parte, Sánchez respondió: “Para nada, las cosas realmente se terminaron porque habían muchas diferencias”.

Por otra parte, otro seguidor lo criticó por decirle ‘te amo’ a La Segura y duraron muy poco. “Depende de como ustedes lo vean… un ‘te amo’ se puede llegar a decir no solo por el tiempo, ni por la cantidad sino por la calidad del tiempo, por todo lo que se vivió”, explicó el artista.

Po otra parte, se le consultó si había alguna posibilidad de regresar con la caleña y dijo entre risas: “yo opino que todo bien todo bonito”, sin dar más detalles.

Camioneta de La Segura fue declarada pédida total

Hace un par de meses, La Segura contó a sus seguidores que un amigo muy cercano sacó su camioneta de madrugada sin permiso y que tuvo un accidente que la dejó destrozada.

Y aunque no quiso dar el nombre del culpable, días después se supo que fue el también creador de contenidos conocido como Baby Fat. Cuando fue de conocimiento público el personaje, La Segura dijo que lo importante era que él estaba bien y que lo material se recupera.

El pasado 27 de julio, la influencer realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través de las historias de Instagram. Fue entonces cuando un usuario le consultó si finalmente el carro tenía arreglo o no.

Asimismo, La Segura respondió: “A mi bebé lo declararon en pérdida total, ya toca esperar como el conducto regular del seguro, es un proceso bastante largo y tedioso pero bueno”.

Además, compartió unas imagénes del terrible estado en el que quedó el auto. Recordemos que se trata de un modelo Mercedes Benz Gle450 4matic, valorada en aproximadamente 290 millones de pesos.

Por otro lado, Baby Fat dijo a través de sus redes sociales que el accidente ocurrió debido a un microsueño que experimentó esa noche.

