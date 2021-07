Mamá de Jackson Barreto, el niño que sorprendió en ‘La voz Kids’, exige que le devuelvan a su hijo

Jackson Barreto, un niño de 11 años de origen venezolano, cautivó con su historia y talento al jurado de La voz Kids el pasado 22 de julio. El pequeño entonó con mucha destreza Mi salón de fiesta y dejó a todos impactados.

Esto lo llevó a clasificar en el reality como parte del equipo de Andrés Cepeda. Además de su increíble voz y personalidad, Barreto hizo a llorar a más de uno en la entrevista previa con Laura Acuña al contar que cantaba en las calles por dinero y comida.

Hasta que un día se topó con Esther Molina, una mujer que se convirtió en su madrina y asegura que lo ama como si fuese su hijo. Por su parte, la mujer contó que conoció al pequeño cuando cantaba en las calles de Arauca, cerca de su establecimiento.

También detalló que posee una autorización de Bienestar Familiar para cuidar al niño. Sin embargo, su mamá biológica, la venezolana Reina Isabel Maramara contó al portal El Pitazo que queire a su hijo de vuelta.

Mamá de niño que impactó en La voz Kids lo quiere devuelta

Según Maramara, ella y su hija rompieron a llorar cuando vieron a Jackson Barreto participando en La voz Kids. Detalló para el mencionado medio que su hijo había viajado hasta Colombia con su padrastro por unos días, sin embargo, nunca regresó y no sabían nada de él.

Sin embargo, al verlo en los videos cantando en Arauca, ella viajó para buscarlo pero ya se encontraba con Esther Molina debido a que su padrastro está preso.

Al parecer, el hombre hacía que Barreto cantara en las calles y se quedaba con el dinero. Por su parte, su madre lo quiere devuelta y asegura que se encuentra en una lucha por su custodia. “Yo no estoy vendiendo a mi hijo”, aseguró.

Maramara confesó que el menor la rechazó en el pasado, sin embargo ella quiere luchar por él. “Él me ignoraba, me decía que yo no era la mamá y en estos momentos él me habla pero por teléfono, pero yo quiero tener a mi hijo conmigo. Yo tengo todos los documentos de él, a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ella, quiere que yo le firme un papel”, aseguró.

Jackson se siente muy agradecido con Esther Molina. Foto: Instagram @jacksonbarreto_oficial

Te puede interesar:

La reacción de Dani Duke por el penthouse que se compró La Liendra: «Él merece el mundo entero»

Yeferson Cossio reveló cuánto gana como influencer y el precio real de sus autos

Lina Tejeiro mostró la marca que le dejaron los bipolímeros en sus glúteos y los fans la felicitan: «Eres autética»