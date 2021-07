Carlos Torres confesó por qué son incómodas las escenas íntimas: “Uno quiere que se vea real”

Carlos Torres y Carolina Ramírez están acaparando las noches de los colombianos protagonizando La Reina del Flow 2. Está éxitosa telenovela de Caracol no para de dar de qué hablar, y los televidentes usan sus redes sociales para expresar sus opiniones.

Hace pocos días, una erótica escena dejó a todos impactados: Yeimy Montoya y Charly Cruz hicieron el amor. Sin duda está segunda entrega de esta producción ha dado un total giro que tiene a todos expectantes con lo que se viene.

El actor suma 3,7 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @carlos1torres1

Carlos Torres confiesa que las escenas en la cama son incómodas

El actor barranquillero realizó la dinámica de preguntas y respuestas este lunes a través de su cuenta en Instagram y un usuario le hizo una interesante consulta. ¿Son difíciles las escenas en la cama?, preguntó el seguidor.

Por su parte, Carlos Torres quién ha tenido que realizar este tipo de escenas varias veces en su trayectoria como actor confesó que: “Son muy difíciles de hacer, porque uno siempre está nervioso e incómodo, cuidando que no se le vea más de la cuenta, pero a la vez uno quiere que la escena se vea real, con pasión y fuerza… son super incómodas esas escenas”.

Asimismo, al artista de 32 años también le preguntaron si en las escenas eróticas él esta completamente desnudo. Torres aseguró que en lo personal nunca ha hecho ni tampoco sus compañeras.

“No puedo hablar por todos mis compañeros, pero en mi caso personal no, nunca, ni tampoco he tenido una compañera con quien me haya tocado completamente desnuda, siempre hay algo que nos protege y nos tapa. Además, nos acomodamos de cierta manera para que no se vean”, agregó.

Y para culminar con las confesiones intimas, al actor le consultaron cuál fue su primer beso en pantalla. “Mi primer beso tuvo que ser en ‘Padres e hijos’ definitivamente. Y no lo recuerdo pero yo creo que estaba muy nervioso, uno ni abría la boca”, respondió.

