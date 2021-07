Mike Bahía se llevó a Greeicy a pasear en helicóptero y causan revuelo en Instagram

No estaban de aniversario y tampoco fue su cumpleaños, pero qué regalo le dio el cantante Mike Bahía a su eterna novia, Greeicy Rendón. La pareja de artistas realizó un viaje en helicóptero y a través de las redes sociales, la intérprete de Cuando te vi decidió documentar la experiencia.

Desde sus historias, la caleña luce curiosa por la idea de subirse al helicóptero, pero en el fondo se le ve feliz, satisfecha y hasta en una onda romántica. Incluso comenzó a bromear desde su asiento por la técnica de comunicación. Y es la cantante disfrutó del viaje como una niña.

Así fue la travesía de Greeicy y Mike Bahía en helicóptero

“Aló… aló…”, gritaba la famosa de 28 años, mientras le explicaban cómo debía utilizar los auriculares de aviación. Desde el cielo y escuchando distintos temas musicales, la pareja compartió imágenes con sus seguidores. Algunos felicitaron a Mike Bahía por el gesto, pero otros aseguraron que también han viajado en helicóptero.

Sin embargo, a Greeicy parece que la experiencia le dejó varias torpezas. Al “aló, aló” que soltó con los auriculares, la cantante luego expresó que estaba sintiendo náuseas durante la travesía. Pero al aterrizar nuevamente en una desembocadura que se disponían conocer, llegó a bajarse aún con el dispositivo puesto. “Me los iba a llevar como una idiota”, dijo en sus historias de Instagram.

“Necesito un ‘sugar’ urgentemente en mi vida, así no sea avión así sea en su carro hasta Melgar, pero algo”, expresó una usuaria ante el viaje de los dos artistas. “Mi esposo y yo paseamos en búfalo”, “vivir en China, esa sí es toda una experiencia”, “qué bonito” y “bueno, que disfruten porque son famosos, si no, no se les presentaría la oportunidad”, fueron algunas reacciones que dejaron los internautas.

Greeicy Rendón, con más de 17,8 millones de fans en su cuenta oficial afirmó que se sintió “como una niña chiquita” durante el viaje, recordando anécdotas de la escuela. Finalmente agradeció por la invitación “tan chimba”.

La cantante nacida en Cali se pegó una de las mejores experiencias de su vida desde un helicótero. Foto: Instagram @greeicy

