Daniella Álvarez habló por primera vez de los ataques que ha recibido su ex novio

Daniella Álvarez habló por primera vez sobre los ataques que ha recibido su ex pareja, Lenard Vanderaa. Recordemos que la presentadora confirmó el fin de su relación con el actor a mediados del mes de mayo y dijo que fue en buenos términos.

“Él me demostró cada día el significado del amor. Hoy no estamos juntos pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, dijo la barranquillera en esa oportunidad.

La publicación de Dani Álvarez fue cuando cumplió un año de haber pérdido su pierna izquierda debido a una isquemia. La ex reina de belleza recordó a todos los que estuvieron con ella apoyándola en ese duro momento, entre esos el español.

La presentadora se ha convertido en un ejemplo de superación personal para miles de personas. Foto: Instagram @danielaalvareztv

Sin embargo, meses después terminaron debido a que el se regresó a su país natal. Pero algunos usuarios juzgaron a Vanderaa asegurando que la dejó en el peor momento.

Incluso el intérprete tuvo que usar sus redes sociales para hablar sobre su relación con Daniella. El aseguró que había mantenido el silencio sobre su quiebre porque “no ha buscado visibilidad ni publicidad”. Sin embargo, tras las palabras de Daniella Álvarez empezó a recibir mensajes con insultos y hasta amenazas.

De hecho, cuando trascendió que habían terminado, empezaron a insultarlo a través de los mensajes directos, en especial cuando se regresó a España. “Hay muchos mensajes que he recibido durante meses, día tras día, de muchos insultos, falta de respeto, incluso de amenazas en contra de mi persona”, confesó.

Daniella Álvarez sobre insultos a su ex pareja

Aunque las declaraciones de Lenard Vanderaa fueron hace unos meses atrás, Daniella Álvarez no se había pronunciado al respecto. No obstante, hace poco en conversación con el programa de entretenimiento Lo sé todo se tocó el tema.

En este sentido, la empresaria aseguró que “la gente no conoce lo que realmente pasa en la intimidad o al interior de una relación. Claramente no conocen los argumentos y las situaciones y se ponen a suponer una cantidad de cosas”.

También agregó que no es justo que culpen a su ex pareja por el quiebre de la relación. “Le han ido a echar la culpa de que hayamos terminado y eso no es verdad. Él no tiene la culpa de nada, yo tampoco. Simplemente lo que quedó fue un buen recuerdo y no tienen por qué atacar a Lenard así en las redes”, aseguró.

