Daniella Álvarez recordó la amputación de su pierna, a un año de perderla: “Ese día conocí la palabra aceptación”

Ya se cumplió un año desde que Daniella Álvarez vivió el “golpe emocional más duro de su vida”: la amputación de su pierna izquierda. A través de sus redes sociales, la ex señorita Colombia recordó con una profunda reflexión ese día.

La reconocida presentadora del Desafío: The Box se ha convertido en un ejemplo de superación para todos los colombianos. Álvarez no ha dejado de luchar por sus sueños y su fortaleza ha sido digna de admirar.

Pese a que nunca imaginó que algo así llegara a pasarle, ha sabido sobrellevar la compleja situación. Asimismo, su familia ha estado muy presente apoyándola, y poco a poco ha ido retomando sus actividades.

Hace unos días se viralizó en las redes sociales un video jugando a los bolos junto a su hermano Ricki Álvarez. En la grabación se puede apreciar las habilidades de la modelo en el famoso deporte de salón.

Daniella Álvarez reflexiona sobre su vida después de la amputación de su pierna

A través de su cuenta de Instagram, Daniella Álvarez escribió una potente reflexión sobre la amputación de su pierna izquierda. Hoy, hace un año atrás, tuve que asumir el golpe emocional más duro que he enfrentado en mi vida, perder una parte de mi cuerpo” inició diciendo la barranquillera.

La también modelo aseguró que desde entonces la aceptación ha sido clave en su vida.”Ese día conocí realmente el significado de la palabra aceptación, significado que me ha ayudado a entender, a valorarme y agradecer todos los días a Dios y a la Virgen por esta segunda oportunidad”, dijo.

Del mismo modo, la presentadora agradeció a su mamá, familia y todos los que oraron por ella. “Gracias a mi familia por el amor infinito que me mantuvo fuerte, a mi madre por el coraje y valentía con la que me sostuvo cada día y ustedes que con tantas oraciones y mensajes me dieron valentía para luchar”, aseveró.

“Hoy me levanté sin dolores, sana y feliz de estar en este camino llamado vida, que con sus dificultades, hoy es más interesante y desafiante para mi”, aseguró. También aprovechó la oportunidad para agradecerlos a los médicos que la atendieron por “salvarle la vida”, a los enfermeros y a todos los que han hecho parte de su recuperación.

El conmovedor mensaje de Ricki Álvarez a su hermana

En la publicación, Daniella agregó unas palabras de su hermano Ricki Álvarez cuando la vio triste por la situación que estaba atravesando. El mensaje que escribió el colombiano fue antes de que Daniella supiera que perdería parte de su pierna.

“Hermana no sabes cuanto me duele verte así, es la primera vez que te veo tan triste, ver tu cara me parte el alma, es increíble verte tan delicada y ver como soportas todas las pruebas que la vida te ha puesto”, inició diciendo el integrante de Guerreros.

La ex reina de belleza tiene una relación muy bonita con su hermano. Foto: Instagram @danielaalvareztv

También expresó que ojalá hubiese podido reemplazarla en ese momento tan duro. “Te juro que no hago más que pensar en por qué no soy yo el que pelea esa batalla, por qué tú que eres más frágil que yo. Ojalá tuviera el poder de cambiarnos de lugar“, agregó.

“Estoy seguro que vas a salir de esto y nos vas a dar una lección de valentía, fuerza y entusiasmo por la vida”, puntualizó. También le detalló lo mal que se sentía todos esos días de incertidumbre pero que siempre trató de darle fortaleza a su mamá.

En el mensaje, Ricki aseguró que siempre apoyaría a su hermana y que se sentía muy seguro de ella. “Te quiero, ya me voy a la clínica a darte la noticia que no te quiero dar”, cerró.

