Daniella Álvarez sigue generando admiración: jugó a los bolos y deja claro que es muy buena

El nombre Daniella Álvarez se ha convertido en sinónimo de superación personal, amor propio y admiración. La ex reina de belleza colombiana no para de sorprender con su valentía y determinación para vivir a plenitud.

Esta vez, la presentadora del Desafío: The Box impactó a sus seguidores de Instagram al mostrar su última hazaña: jugar a los bolos. Álvarez demostró que tiene mucha habilidad para esta disciplina.

A través de sus redes sociales, la modelo ha demostrado que de a poco ha ido retomando sus actividades tras la intervención quirúrgica en la que perdió su pierna izquierda.

La presentadora y ex reina de belleza suma más 3,6 millones de fans en su cuenta oficial Foto: Instagram @danielaalvareztv

Daniella Álvarez impacta jugando a los bolos

“Mi primer día de bolos otra vez”, escribió la presentadora a través de sus historias de Instagram en un video jugando con mucha destreza. La colombiana estaba junto a su hermano Ricardo Álvarez y aseguró que es su “apoyo siempre”.

Del mismo modo, los hermanos estaban en compañia de amigos quienes no dejaron de aplaudir la hazaña de la presentadora al jugar tan bien.

“Qué fácil es lograrlo cuando crees en ti mismo”, escribió en la siguiente historia mientras se destaca en su lanzamiento en la pista. Daniella Álvarez demostró que tiene muy buena puntería y que su actitud positiva la lleva a lograr todo lo que se propone.

Una vez más, la barranquillera ha demostrado que pese a la discapacidad su actitud y fortaleza lo pueden todo. Por esto y mucho más se ha convertido en todo un ejemplo para todos los colombianos.

La contundente reflexión de la presentadora por su cumpleaños

El 24 de mayo, Daniella Álvarez arribó a sus 33 años. En esa oportunidad, la modelo decidió compartir con sus seguidores de Instagram unas conmovedoras palabras directas desde su corazón.

La también empresaria expresó que pese a las dificultades nuna ha dejado de soñar ni luchar por sus metas. “Hoy celebro mis 33. Aquí voy por este camino llamado vida que aunque hoy está un poquito más pesado, sigue lleno de ilusiones, sueños por cumplir y metas por alcanzar”, escribió.

También dijo que se siente muy orgullosa y feliz de poder seguir adelante con la ayuda de Dios. “Cargaré el peso de mis piernas hasta el día que Dios así lo quiera y lo cargaré con orgullo y muchas sonrisas”, aseguró.

Álvarez aprovechó para darle gracias a Dios por el regalo de la vida y reveló que es su tercera oportunidad. “Gracias papa Dios por darme esta tercera oportunidad de vida. ¡Sí, tercera! La primera fue cuando estaba en el vientre de mi madre y casi me pierde” dijo.

“Hasta que un 24 de mayo, día de la Virgen María Auxiliadora, llegué a los brazos de la mamá más hermosa del mundo para vivir una vida llena de sorpresas, rodeada de una familia llena de amor y de amigos que son mi mejor compañía”, recalcó.

Del mismo modo, agradeció a sus seguidores por sus mensajes de cariño. “Hay dos maneras de salir a un paseo, una llevando tus pies y otra llevando tus alas. Que Dios me siga dando vida y me de alas para volar alto. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y cariño. Sin ustedes mi vida no sería la misma”, cerró.

Esta es la imagen que publicó Dani Álvarez cuando arribó a sus 33 años de edad. Foto: Instagram @danielaalvareztv

Te puede interesar:

Lenard Vanderaa rompió el silencio sobre su quiebre con Daniella Álvarez: “Es muy fuerte escuchar que la abandoné»

Daniella Álvarez publica más de 15 historias para recordar su vida antes de perder la pierna

Manuela Gómez fue víctima de una estafa por 500 mil pesos: «El soporte de pago era muy real, tenga cuidado»