Lenard Vanderaa rompió el silencio sobre su quiebre con Daniella Álvarez: “Es muy fuerte escuchar que la abandoné”

Por primera vez, Daniella Álvarez confirmó públicamente el quiebre de su relación sentimental con el actor Lenard Vanderaa. A través de sus historias de Instagram, la presentadora de El Desafío confirmó lo que desde hace meses era solo rumores.

Hace un año la también modelo vivió seguramente el momento más difícil de su vida: perder su pierna izquierda debido a una izquemia. Por lo tanto, recodó su proceso junto a varias fotos.

Entre las imágenes soltó una con quien era su novio en ese entonces, el actor español. “Él me demostró cada día el significado del amor. Hoy no estamos juntos pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas”, escribió Daniella Álvarez.

Con esta publicación no solo confirmó la ruptura de la relación, también demostró que ocurrió en los mejores términos por las emotivas palabras dedicadas a su ex pareja. Sin embargo, esto generó indignación en algunos internautas, por lo que Lenard Vanderaa tuvo que defenderse.

Lenard Vanderaa habla sobre su quiebre con Daniella Álvarez

En este sentido, el intérprete español acudió también a su cuenta de Instagram para ofrecer detalles a sus seguidores sobre su relación con la presentadora colombiana. A través de las historias aseguró que tras la publicación de su ex pareja recibió fuertes mensajes.

“Hola amigos, estoy para dejarles un mensaje que he querido dejar desde hace meses. Me he mantenido al margen, pero hoy es el momento oportuno para hablar”, inició diciendo el español.

Vanderaa asegura que había mantenido el silencio sobre su quiebre porque “no ha buscado visibilidad ni publicidad”. Sin embargo, tras las palabras de Daniella Álvarez empezó a recibir mensajes con insultos y hasta amenazas.

El artista europeo detalló que mientras acompañó a la modelo en sus días difíciles el año pasado, muchos internautas le escribieron para enviarle su apoyo y cariño.

Sin embargo, cuando trascendió que habían terminado, empezaron a insultarlo a través de los mensajes directos, en especial cuando se regresó a España. “Hay muchos mensajes que he recibido durante meses, día tras día, de muchos insultos, falta de respeto, incluso de amenazas en contra de mi persona”, detalló.

Asimismo, el actor anñadió que los detractores no se conformaron con escribirle a él, sino que tambiém empezaron a enviarles mensajes de insultos a su mamá y hermana.

“Se cruzó una línea, se metieron con mi familia que nada tenían que ver con mi relación”, aseguró con un tono de voz molesto. También aprovechó para aclarar que no abandonó a la presentadora, ni tampoco tuvo problemas con su visa como se decía.

“Si yo estoy en España es porque me tuve que venir… Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le hace falta una pierna, porque quería seguidores… No me entra a mí, en mi cabeza, cómo la gente puede decir esto”, sentenció.

En sus declaraciones, el actor relató que estuvo junto a Daniella Álvarez las 24 horas del día y “lo volvería a hacer si volviésemos atrás”, porque para él la colombiana era la mujer de su vida.

“Le deseo lo mejor en su vida, siempre de corazón, que sea feliz, y ya está”, sentenció.

Reacciones de los internautas

Asimismo, la cuenta de Instagram dedicada a la farandúla colombiana @rastreandofamosos compartió el video del actor. Por su parte, los internautas inmediatamente opinaron sobre las delcaraciones del español.

“No lo puedo creer que haya gente que se meta y hasta amenace en problemas que no son de ellos”, “yo creo que él se porto muy bien en una situación que ella vivió muy dura como todo un galán y caballero”, y “nada dura para siempre, el amor se acaba y nadie está obligado a estar con él otro de por vida”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.