El conmovedor mensaje de Daniella Álvarez por su cumpleaños: “Cargaré el peso de mis piernas hasta el día que Dios así lo quiera”

El año 2020 estuvo lleno de dificultades para todos. En el caso de Daniella Álvarez, el escenario fue más allá del COVID-19 y atravesó una dura situación que le cambió la vida. La presentadora del Desafío The Box perdió su pierna izquierda por causa de una izquemia en medio de la pandemia.

La ex reina de belleza colombiana se ha convertido en un gran ejemplo a seguir, pese a los grandes desafíos que ha atravesado nada ha borrado la sonrisa de su rostro. Este lunes, la también empresaria arribó a los 33 años y compartió en redes sociales un conmovedor mensaje.

La oriunda de Barranquilla ha demostrado ser un gran ejemplo de valentía y determinación. En ningún momento ha dejado de luchar por sus sueños y sus proyectos siguen adelante. Recientemente, se conoció que fue contratada por Univisión para ser parte del jurado de Nuestra Belleza Latina, así lo reveló a Efe.

“Tengo muchas ganas de empezar esa etapa de mi vida, porque estaré viviendo en Miami, donde voy a poder intensificar mi proceso de rehabilitación y además ser jueza en ese programa tan popular e inspirador para las mujeres”, aseguró Daniella Álvarez.

La hermosa reflexión de Daniella Álvarez por su cumpleaños

La modelo decidió compartir con sus seguidores de Instagram unas conmovedoras palabras directas desde su corazón en el marco de su aniversario de vida.

“Hoy celebro mis 33. Aquí voy por este camino llamado vida que aunque hoy está un poquito más pesado, sigue lleno de ilusiones, sueños por cumplir y metas por alcanzar” inició diciendo Daniella Álvarez.

Del mismo modo, la colombiana se siente muy orgullosa y feliz de poder seguir adelante con la ayuda de Dios. “Cargaré el peso de mis piernas hasta el día que Dios así lo quiera y lo cargaré con orgullo y muchas sonrisas”, dijo.

También aprovechó para darle gracias a Dios por el regalo de la vida y reveló que es su tercera oportunidad.”Gracias papa Dios por darme esta tercera oportunidad de vida. ¡Sí, tercera! La primera fue cuando estaba en el vientre de mi madre y casi me pierde”.

“Hasta que un 24 de mayo, día de la Virgen Marìa Auxiliadora, llegué a los brazos de la mamá más hermosa del mundo para vivir una vida llena de sorpresas, rodeada de una familia llena de amor y de amigos que son mi mejor compañía”, recalcó.

Del mismo modo, agradeció a sus seguidores por sus mensajes de cariño. “Hay dos maneras de salir a un paseo, una llevando tus pies y otra llevando tus alas. Que Dios me siga dando vida y me de alas para volar alto. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y cariño. Sin ustedes mi vida no sería la misma”, cerró.

El escrito de Daniella estuvo acompañado de una fotografía donde sostiene en su hombro una de sus protesis y mira a la cámara sonriente. Recordemos que la barranquillera en una oportunidad presentó “sus tres piernas”.

A través de un video para Caracol Televisión, afirmó que es “mitad humana, mitad electrónica”. Asimismo, entre risas y sinceridad, acotó: “Literalmente me tengo que conectar a la corriente para cargar mis máquinas”.

Aunque usar piernas electrónicas ha sido todo un reto, también son fundamentales para ella. Por sus protesis, la empresaria puede llevar una vida normal y realizar sus actividades sin mayor dificultad.

Reacciones de sus seguidores por su cumpleaños

“Linda, maravillosa. Dios te siga bendiciendo más y más eres de gran inspiración para mi y para muchos jóvenes”, “que misión de vida más poderosa. Dios escoge a sus soldados más valientes sin duda mi Dani” y “que tengas un maravilloso día lleno de muchas bendiciones”, fueron algunos de los mensajes de sus fans.

Asimismo, personalidades como María Jose Barraza, Carolina Ordoñez y Mafe Romero aprovecharon felicitar a la presentadora. “Que esa sonrisa que siempre te ha caracterizado te acompañe siempre. Te quiero bebe que sean muchísimos más”, le escribió Ordoñez.

Por su parte, Berraza le dijo:”Hermosa felicidades. Que tu camino esté siempre lleno de luz y bendiciones. Gracias por inspirarnos…solo cosas lindas para ti” y Mafe le comentó: “Feliz cumpleaños guerrera”.