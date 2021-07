Carolina Ramírez habló de su supuesta infidelidad al actor Jimmy Vásquez: “Las personas que amo saben quien soy”

Carolina Ramírez es una de las actrices colombianas más destacadas del momento. Actualmente, a través de las pantallas de Caracol cada noche se transmite la segunda entrega de La Reina del Flow, donde ella es la protagonista.

Son muchos los éxitos a nivel profesional que ha cosechado la caleña a lo largo de su carrera. Además, en su vida personal también está muy feliz y enamorada. Recordemos que está casada con el empresario argentino Mariano Bacaleinik desde el 2010.

Su relación anterior fue con el también actor Jimmy Vásquez quién la acusó públicamente de infidelidad tras 6 años de noviazgo cuando planeaban irse a vivir al exterior. Según él, la también bailarina llevaba saliendo tres meses con otro hombre y cuando se enteró se autolesionó.

Las declaraciones de Vásquez fueron en el año 2017 en un programa de Caracol, y aunque causó revuelo en redes sociales la actriz nunca se pronunció al respecto hasta ahora.

La actriz caleña suma 2 millones de fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @carocali

Carolina Ramírez habla sobre supuesta infidelidad

Hace unos meses atrás, la actriz fue invitada al programa de Omar Vásquez quien le da vida a Diva Rebeca y por fin habló sobre su supuesta infidelidad a Jimmy Vásquez.

Diva Rebeca le consultó si se arrempentía a algo en su vida, refiriéndose a su relación con el también locutor de 44 años. “Sabes que yo veo ese caso resumiendo todo en una sola frase y es que yo a él le tengo un agradecimiento profundo, profundo, porque él me enseñó lo que no quiero para mi vida”, dijo la artista.

“Yo siempre digo de verdad muchísimas gracias por enseñarme eso porque a uno a veces le cuesta un montón de años aprender lo que uno no quiere en la vida, yo he aprendido con los años que uno tiene las edades para todo”, añadió.

Asimismo, sobre la supuesta infidelidad dijo: “No vale la pena recordar, la verdad, yo tengo mi verdad y la verdad me pertenece sólo a mí y si él necesitaba de eso para darse más popularidad, no sé por qué, pues ya han pasado tantos años y tiene una familia, no entiendo cuáles fueron sus móviles para ponerse en ridículo de esa manera y exponer a su familia de tal manera”.

La actriz asegura que no quiso defenderse porque no le dio importancia

También destacó que para ella no tiene importancia hablar sobre ese asunto pues no lo produce nada. Por su parte, Diva Rebeca le consultó si las cosas terminaron mal con él y ella respondió que para ella no.

“Una persona que habla de uno así en un programa, muy bien no debió haber terminado, pero para mí terminó fantásticamente, mira la vida que tengo ahora, el esposo que tengo, las elecciones que he tomado, la persona que soy, entonces yo creo que no valía la pena ni salir a defenderme porque yo sé quién soy y las personas que amo saben quien soy”.

Sobre si fue infiel o no dijo: “¿La verdad? Ni me acuerdo. Probablemente no, porque hay una cosa que defiendo mucho en la vida y es la lealtad. Más allá de la fidelidad y de lo que sea, es la lealtad. Yo siempre he sido muy leal. Para poder irme de ahí no necesitaba de una infidelidad”

Te puede interesar:

Mike Bahía se llevó a Greeicy a pasear en helicóptero y causan revuelo en Instagram

Daniella Álvarez habló por primera vez de los ataques que ha recibido su ex novio