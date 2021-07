Para nadie es un secreto que Daniela Ospina es comentada por muchos. Daniela y David Ospina divierten con video compitiendo en familia

Durante los últimos meses ha dado mucho de qué hablar, en parte por su vida personal.

Tras casi dos años de relación terminó con el productor Harold Jiménez y se ha dedicado a su hija.

Salomé cumplió ocho años hace unas semanas, y la familia lo celebró por todo lo alto.

Todos decidieron viajar a Cap Cana en República Dominicana, incluyendo a James Rodríguez.

Allí quedó en evidencia que la relación entre James y Daniela aún es bastante buena.

De hecho, días después volvieron a ser vistos juntos en Miami, disfrutando de otra celebración para Salomé y de un juego de baloncesto.

Ante los rumores y constantes preguntas al respecto, la empresaria decidió aclarar la situación.

Afirmó que era normal que tuviera una buena relación con James, pues era el padre de su hija.

Sin embargo, con esto dio a entender que esa es la única razón por la que se llevan bien, y no volverán.

Por su parte, la vida sentimental del futbolista también ha sido blanco de comentarios.

Y es que parece que su relación con Shannon de Lima llegó a su fin, aunque esto no ha sido confirmado.

Por otro lado, Daniela Ospina ha compartido mucho tiempo con su familia durante los últimos días.

De hecho, se ha mostrado muy cariñosa con su hermano David Ospina y con sus sobrinos.

Ahora, en su cuenta de Instagram ha publicado un video con el que ha divertido a muchos.

Allí se ve que sus sobrinos, su hija, su hermano y ella están haciendo una competencia por relevos.

Según los internautas que han comentado la publicación “todos hicieron trampa”, pero se nota que se están divirtiendo.

Quienes más se robaron la atención fueron ella y su hermano, David Ospina.

Los dos tuvieron que competir al tiempo e hicieron trampa en los diferentes obstáculos.

La empresaria y el futbolista demostraron que aún pueden jugar como niños pequeños.

Con esto encantaron y divirtieron a sus seguidores por lo que el video ya tiene poco menos de 600 mil reproducciones y casi 400 comentarios al respecto.

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.