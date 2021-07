La Liendra demuestra que no solo es influencer sino también un empresario: “Yo he invertido muy bien mi dinero”

El influencer colombiano Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra ha dejado en claro que tiene una gran visión empresarial. Además de sus negocios en las plataformas digitales, también tiene varios proyectos en mente a corto y largo plazo.

Recientemente, el creador de contenidos causó furor en las redes sociales al decir que él no necesita un título académico para hacer dinero. El pereirano dijo que la única razón por la que terminaría sus estudios de Bachiller es para darle el “cartón” a su mamá.

La Liendra ha alcanzado gran número de seguidores en redes sobre todo en Instagram donde suma 6 millones de fans. En este sentido, ha progresado ecónomicamente en el negocio digital través de publicidad entre otras cosas.

El creador de contenidos suma 6 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_liendraa

“Yo creo que esto del cartón de bachillerato es más por la mamá. El día que yo me gradúe es porque se lo quiero mostrar con mucho orgullo a mi mamá no no porque lo necesite en mi vida”, dijo a través de sus historias en Instagram.

Por su parte, cientos de usuarios se indignaron al asegurar que el mensaje que La Liendra le deja a los jóvenes es que no estudiar está bien. Sin embargo, más adelante él aclaró que solo quiso decir fue que no solamente estudiando se progresa, sino que también hay otras formas de hacer dinero como es su caso.

La Liendra habla de sus negocios

La Liendra no se ha limitado a pensar solamente en sus negocios en las redes sociales, sino que su visión empresarial ha ido más allá. Recordemos que hace unos meses atrás, reveló que él mismo se asignó un salario de 5 millones de pesos mensuales.

Además, tiene proyectos para aumentar sus ganancias. Recientemente, a través de sus historias de Instagram en la dinámica de preguntas y respuestas contó algunos planes que está concretando.

Un usuario le consultó: “¿Has pensado crear una empresa? pues la fama se acaba”. Ante la interrogante, el novio de Dani Duque aseguró: “Yo tengo empresa se llama Lali S.A. Estoy montando otra, construyendo un hotel en el Poblado y tengo diferentes casas“.

“Yo he invertido muy bien mi dinero, soy una persona bastante ahorrativa, que tiene eso claro. Así que estoy haciendo muchas inversiones y comprando muchos terrenitos por ahí”, añadió.

El directorio de empresas colombiano Informa arroja que la empresa Lali S.A.S se encuenta en el Centro Comercial Gran Plaza, en la ciudad de Medellín.

El influencer cuenta sobre su hotel en El Poblado

Hace unos días atrás, La Liendra le contó a sus seguidores sobre su negocio hotelero. “Les cuento que todo va súper bien, es uno de los proyectos más grandes en los que me he metido. Es un hotel en El Poblado, que lo entregan por ahí en un año y algo. Ahí va”, dijo según detalla Pulzo.

En esa oportunidad detalló que el tema de construir le gusta mucho y que le ha ido muy bien. “Créanme que es algo a otro nivel”, aseguró. También reconoció que se proyecta como un empresario por eso invierte inteligentemente su dinero.

“Yo no tomo, no salgo, no malgasto la plata. Estoy invirtiendo en un hotel, que compro una casita allí, que compré un lote allí…voy muy bien, estoy viendo para dónde voy y me enorgullece saber en lo que me estoy convirtiendo”, aseguró.

