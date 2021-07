El regalazo de la novia de Yeferson Cossio que lo dejó sin palabras

La modelo colombiana Jenn Muriel sorprendió a su pareja Yeferson Cossio con un lujoso regalo. El influencer compartió a través de su cuenta de Instagram el video de la sorpresa que lo dejó literalmente sin palabras.

La también influencer ha sido parte importante de la vida de Cossio, sobre todo en los últimos meses. En reiteradas ocasiones, el creador de contenidos ha destacado que contar con su apoyo ha sido clave en su recuperación y lo hace muy feliz.

El influencer quedó encantado con el regalo de su novia. Foto: Instagram @yefersoncossio

Novia de Yeferson Cossio lo sorprende con una camioneta

La creadora de contenidos grabó la búsqueda del regalo perfecto para su pareja destacando que él siempre piensa en los demás y que era hora de darle un presente. “Él siempre es muy bonito con quienes lo rodeamos y, en general con todos, él siempre está pensando en todo el mundo, es muy detallista con todos, entonces yo creo que ya es hora de darle un buen detalle a Yefito”, dijo.

Asimismo, la joven llegó a un reconocido concesionario de vehículos ubicado en Medellín para escoger el mejor auto para él. “¿Saben qué pensé? Que él ya tiene varios deportivos y es hora de que tenga su propia camioneta”, destacó la influencer. Asimismo, escogió una Toyota TXL blanca y blindada.

Asimismo, a manera de chiste, Jenn agregó: “le tengo que poner es un GPS para rastrearlo y si sube a otra mujer le corto las pelotas y me la llevo”. Después dijo que había tomado la decisión de comprar la camioneta y que le pondría un moño para llevársela al influencer.

Después se dirigió a la casa de Yeferson Cossio para darle la sorpresa. De principio, él pensó que se trataba de una de las pesadas bromas que ellos acostumbran a hacerse entre ellos. El joven antioqueño le suplicó que no lo ensuciara, pues en unos minutos tenía una reunión.

Sin embargo, ella insistió que le tenía un detalle. Cuando Jenn Muriel le mostró la camioneta, él no lo podía creer. “¿Es en serio, amor? Ya me la estoy creyendo. Muchas gracias, estoy muy feliz pero no sé qué decir, nunca nadie me había dado un carro. Estoy en shock y no puedo demostrar lo que realmente siento”, aseguró.

Recordemos que hace unos días, Cossio mostró en sus redes sociales un lujoso auto deportivo que adquirió.“Nuevo bebé: único en Colombia”, escribió en una publicación en Instagram.

El auto del paisa es un Chevrolet Corvette Stingray 2021 y fue importado debido a que es un modelo exclusivo que todavía no está disponible en Colombia. Según el sitio oficial de esta marca, el precio de esta maravilla es de 90.125.

Asimismo, este miércoles se sumó un nuevo vehículo a la colección del paisa. Se trata de una camioneta Cadillac ESV Premium Sport que llegó importada desde Miami.

La reflexión del influencer por su condición tras accidente

Hace unos días, Yeferson Cossio cumplió 100 días del terrible accidente que sufrió y que lo dejó en silla de ruedas por un tiempo. En esa oportunidad, además de compartir con sus fans unas impactantes imagénes de sus piernas, también escribió una reflexión.

“Exactamente hoy hace 100 días atrás tuve mi accidente, llevo exactamente 100 días sin poder caminar, quien sabe cuánto falta para hacerlo de nuevo”, inició diciendo.

También describió lo complicado que ha sido todo, pero sin dejar de agradecer por las lecciones aprendidas. “Ha sido una experiencia tan dura, tan exageradamente dolorosa, tan mentalmente desgarradora, pero estoy tan agradecido, gracias a esto veo la vida de una manera diferente y valoro todo muchísimo más“, agregó.

Asimismo, el creador de contenidos destacó que existen cosas muy sencillas por las que debemos agradecer. “Me doy cuenta de cuán afortunados somos por el hecho tan simple de poder levantarnos al baño, podernos girar en la cama, etc”, dijo.

“Siempre nos enfocamos en lo que nos hace falta y no nos enfocamos en lo que tenemos, somos muy afortunados, eres una persona privilegiada por el simple hecho de poder leer esto”, cerró.

