La Liendra confiesa que a sus 22 años no ha terminado el bachillerato: “No lo necesito en mi vida”

Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra se ha convertido en uno de los influencers más pólemicos de Colombia. El pereirano se caracteriza por decir lo que piensa sin filtro y eso ha generado diferentes puntos de vistas entre los internautas.

Recientemente, el novio de Dani Duke encendió las redes al asegurar que la única razón por la que terminaría sus estudios de Bachiller es para darle el “cartón” a su mamá. Así fue como reveló que a sus 22 años no está interesado en culminar esta etapa académica pues asegura que no la necesita.

El creador de contenidos ha alcanzado gran número de seguidores en redes sobre todo en Instagram donde suma 6 millones de fans. En este sentido, ha progresado ecónomicamente en el negocio de las redes sociales a través de publicidad entre otras cosas.

El influencer suma 6 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @la_liendraa

Mauricio ha conmovido a sus fans al mostrar que creció en un núcleo familiar sumamente humilde, sin embargo actualmente vive lleno de lujos. Recordemos que recientemente viajó a Dubai con su pareja y relevó que gastantaron una millonada.

En este sentido, La Liendra siente que no necesita estudiar pues se gana la vida con su trabajo como influencer. No obstante, muchos criticaron su punto de vista en este aspecto y aseguran que está dejando un mal ejemplo para los jovenes.

La Liendra dice que no necesita graduarse como bachiller

Recientemente, La Liendra realizó la dinámica de preguntas y respuestas mediante el formato de historias en Instagram. En este sentido un seguidor le consultó: “¿Los influencers por lo menos se graduaron de bachiller?”.

Por su parte, él le respondió: “Yo creo que esto del cartón de bachillerato es más por la mamá. El día que yo me gradúe es porque se lo quiero mostrar con mucho orgullo a mi mamá no no porque lo necesite en mi vida”.

También añadió que las personas que tienen un título no son superiores a las que no.”El estudio es necesario pero no es la única forma de salir adelante. Así que si vos tenés un cartón eso no te hace ni más ni menos persona que nadie, normal”.

La cuenta dedicada a la fárandula colombiana @rastreandofamosos compartió las declaraciones del creador de contenidos y los usuarios reaccionaron a sus palabras. En su mayoría, los internautas aseguran que está mal que La Liendra le reste importancia a los estudios, y que como influencer deje ese mensaje a la juventud.

“Él tiene dinero gracias a toda esa gente ignorante que lo sigue”, “por jóvenes como él hay mucho desocupado”, “Es verdad que un diploma no nos hace más o menos que los demás pero si es importante educarse, leer, llenar la mente de conocimiento”, y “no se está gente como hace para tener tantos seguidores”, fueron algunos de los comentarios en el post.

El influencer defiende su trabajo de las críticas

Hace unos días La Liendra defendió su trabajo como influencer a través de sus historias de Instagram. “Me alegra ver cómo el que en algún momento dijo que hacer videos y entretener en Instagran era fácil frustrado por que nadie ve su contenido”, partió escribiendo.

“Pocos respetan mi profesión pero me alegra saber que también pocos logran dedicarse a esto. Critican pero no les da, sigan en sus oficinas o recibiendo órdenes que esto no es tan fácil como tú lo crees ingenuo”, agregó

Del mismo modo, añadió que no se trata solo de ganar fama sino saber cuidarla.”Subo cualquier bobada y me vuelvo famoso… lo quiero es ver. Otra cosa, volverse famoso es fácil, sostenerse es el verdadero reto”.

Mauricio Gómez añadió a su mensaje que pese a que ser influencer no es algo que se enseñe en el colegio no quiere decir que se deba desprestigiar este oficio.

“Que porque en el colegio no te enseñan a crear contenido no significa que esto que hago no se debe respetar. La inteligencia no se mide por materias ni por cartones, tú eres bueno en algo más que en estudiar”, aseguró.

Te puede interesar:

Josse Narváez le canta a Cristina Hurtado en plena transmisión de ‘Guerreros’ y la deja derretida de amor

Por fin llegaron: Andrea Valdiri mostró emocionada los exclusivos chupones de su hija

La Liendra reveló que sintió «susto» al pensar que podría ser papá y este fue el resultado de la prueba de embarazo