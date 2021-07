Por fin llegaron: Andrea Valdiri mostró emocionada los exclusivos chupones de su hija

Finalmente llegaron los lujosos y exclusivos chupones de Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri. Desde hace unas semanas atrás, la bailarina compartió con sus fans el modelo de esta pieza llena con detalles de oro y cristales.

En esa oportunidad, el chupón que mostró la ex reina de belleza tenía escrito “reina”, pero ella encargó uno más personalizado. “Estos chupos son apoteósicos. Hay unos que son económicos: de 700 mil pesos, otros de un millón o dos millones”, dijo Valdiri mostrando a su 6 millones de fans la pieza.

También agregó que su hija es igual de divina que su mamá. “Y yo mandé a hacer uno que dice Adhara, le mandé a poner unas piedras y unas cositas en oro, cuesta tres millones de pesos. Entonces Adharita es una cosa divina, con sus brillantes y sus swarovski como su madre”, aseguró.

Asimismo, este lunes el amigo de la influencer quién se encargó de solicitar el chupón en un lugar exclusivo con los jeques árabes le dio la sorpresa de que llegó el pedido. Y para su impresión no se trató de una sóla pieza sino de dos.

La hija menor de la bailarina tiene su propia cuenta en redes sociales y suma 512 mil seguidores. Foto: Instagram @adharavaldirios

Andrea Valdiri recibió dos lujosos chupones para Adhara

Desde que Andrea Valdiri compartió a través del formato de las historias de Instagram el lujoso chupón que encargó para Adhara, generó diversas opiniones entre sus seguidores. Mientras un grupo de internautas la criticó por gastar tres millones de pesos en un chupón otros aplaudieron que tenga los lujos que quiera con su hija.

La bailarina se mostró profundamente emocionada al recibir los chupones. Como bien lo había solicitado, tienen grabado en oro el nombre “Adhara” y alrededor cristales. Además, uno es de color rosa y el otro es beige.

En el video, destacaron que estos chupones demoraron 3 meses en llegar a manos de la influencer, pero indudablemente la espera valió la pena. La cuenta de Instagram dedicada a la farándula colombiana @rechisme compartió el video y los fans no tardaron reaccionar.

“El que tiene plata compra lo que quiere, no vengan a criticar ahora”, “hay que felicidad por ella, que bendición”, “están divinos, me encantan”, “genial después de que una tenga plata lo mejor para los hijos” y “divina adharita con esos chupones”, fueron algunos de los comentarios en el posteo.

La bailarina sorprendió a una ex compañera de clases con un regalo

Aunque las posibilidades ecónomicas de Andrea Valdiri le permiten vivir en abundancia, no se olvida de los más vulnerables y eso demuestra su humildad. Hace unos días, la ex reina de belleza se encontró en una estación de servicio a una ex compañera de clases y fue una alegría muy grande para ambas.

A través de las historias de Instagram, la mamá de Adhara compartió el reencuentro con su vieja amiga. Su nombre es Mildre y estaba profundamente conmovida por volver a ver a la influencer.

“Esta mujer jugaba fútbol conmigo porque estábamos en la misma universidad, jugábamos en la Autónoma, éramos becadas”, aseguró Andrea refiriéndose a Mildre.

La creadora de contenidos se enteró que su ex compañera de estudios había retomado la carrera y que también estaba trabajando en la estación de servicio dónde la encontró. Por tal motivo, decidió sorprenderla con un regalo que no olvidará jamás.

La bailarina preparó todo para sorprender a Mildre con una motocicleta nueva de paqueta. Con este vehículo, la joven podrá cumplir con sus responsabilidades acádemicas y laborales sin problemas de traslado. Entre lágrimas, Mildre no lo podría creer y se sintió muy agradecida con su amiga.

“Porque de verdad valen la pena los recuerdos con las personas que son bien en tu vida, que de verdad se acercan a ti por algo bonito y no por ningún interés. Hay que dejar huellas en otras personas, para que te recuerden por algo bueno”, dijo Andrea.

“Mi corazón nunca olvida a las personas que fueron buenas conmigo. La vida es un columpio que sube y baja sin parar”, añadió.

Te puede interesar:

La Liendra reveló que sintió «susto» al pensar que podría ser papá y este fue el resultado de la prueba de embarazo

Juanda Caribe se defiende de un seguidor que lo increpó en vivo: «La plata no te da la decencia»

Dani Duke se limpia la cara después de darle un beso de La Liendra… otra vez