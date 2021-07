Dani Duke se limpia la cara después de darle un beso de La Liendra… otra vez

La relación sentimental entre La Liendra y Dani Duke de una u otra forma siempre está en la boca de todos. En reiteradas oportunidades han soltado imagénes de besos y gestos subidos de tono, pero recientemente la influencer ha tenido reacciones que podrían evidenciar que no está tan enamorada del creador de contenido.

Ya en una oportunidad, Duke fue sometida a un detector de mentiras y no superó la prueba de una infidelidad. Asimismo, La Liendra comentó hace algunas semanas, quizás expresandose inadecuadamente, que no tenía expectativas sobre la relación. Sumado a estas anécdotas, ahora parece que a la chica no le gustan los besos de su ‘mono’.

Los creadores de contenidos tienen una relación sentimental que ha generado mucha pólemica en redes. Foto: Instagram @daniduke

Dani Duke se limpia la cara tras besar a La Liendra

Hace unos días, la pareja de influencers se fueron de vacaciones a la playa junto a la mamá del pereirano para celebrar su cumpleaños. Ambos documentaron su paseo a través de las redes sociales.

Recientemente, fue difundido un video a través de Tik Tok que llamó la atención de los internautas. En el clip, La Liendra y Dani Duke se encuentran disfutando del mar, asimismo la paisa se acercó a Mauricio y le dio un beso.

“Acompañado con un beso de la mona”, expresó el pereirano disfrutando de la presencia de la también creadora de contenidos. Sin embargo, el extraño gesto que captó la atención de los usuarios fue que después de besar a su pareja, Duke se limpió la cara.

La Liendra besó con mucho amor a Dani Duke, aunque muchos vieron que ella se limpió la cara… ¿opiniones? pic.twitter.com/kXaPe14XNy — Pille pues (@PuesPille) July 14, 2021

Aunque pueda tratarse simplememente de un inocente gesto por parte de ella, muchos aseguran que su actitud revela que no le agradó besar a La Liendra.

También podría ser que Dani Duke se limpiaba la cara del agua, pero lo cierto es que esta no es la primera vez que tiene un gesto así con el pereirano.

Recordemos que hace unas meses atrás fue difundido un video con la misma actitud. La pareja se encontraba bailando en una fiesta cuando de repente el pereirano besó a su novia y ella despúes pasó su mano por su cara.

La Liendra usa un detector de mentiras con Dani Duke

Hace unas semanas atrás, La Liendra y Dani Duke realizaron la dinámica de preguntas y respuestas mediante las historias de Instagram con un detector de mentiras.

Y entre varias consultas comprometedoras, hubo una que dejó frió al popular youtuber. “Muchas gracias a la persona que hizo está pregunta… usted Daniela ¿me ha sido infiel alguna vez?”. Por su parte, Duke contestó que no, sin pensarlo, con su mano puesta en el aparato.

Asimismo, mientras esperaban el resultado ambos estaban muy nerviosos. “Ya lo vamos a ver… mi corazón está a punto de romperse”, dijo La Liendra mientras esperan la respuesta.

Para su sorpresa, el detector de mentiras arrojó que la joven paisa estaba mintiendo, pues le soltó una pequeña descarga eléctrica. Inmediatamente, La Liendra se mostró indignado.

“Mona esto es increíble… ¿con quién?”, le preguntó mientras ella reiteraba que no le había sido infiel. “De pronto con el pensamiento cuando miro otros hombres”, le contestó Duke.

Esta respuesta también molestó a la Liendra. “O sea que miras a otros hombres”, y ambos rompieron la tensión entre risas y la influencer le sentenció “QUE NO” y le dio un beso en la mejilla.

Y aunque se trató de una dinámica y aparentemente todo es broma, más adelante hubo otras preguntas igual de comprometedoras y delicadas que también reprobó la paisa.

