Andrea Valdiri sorprendió a una ex compañera de clases con tremendo regalo: “Hermosa, tanto tiempo sin verte”

Aunque muchas veces es criticada por sus excentricidades y lujos, Andrea Valdiri tiene un gran corazón. Más de una vez, la bailarina barranquillera ha demostrado que cuando puede ayudar a las personas lo hace sobre todo a los más vulnerables.

Y aunque sus posibilidades ecónomicas le permiten vivir en abundancia, no se olvida de los demás y eso demuestra su humildad. Recientemente, la ex reina de belleza se encontró en una estación de servicio a una ex compañera de clases y fue una alegría muy grande para ambas.

A través del formato de las historias de Instagram, la mamá de Adhara compartió con sus 6 millones 400 mil seguidores el reencuentro con su vieja amiga. Su nombre es Mildre y estaba profundamente conmovida por volver a ver a la influencer.

La influencer ha demostrado tener un gran corazón. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Andrea Valdiri sorprende a vieja amiga con un regalo

“Esta mujer jugaba fútbol conmigo porque estábamos en la misma universidad, jugábamos en la Autónoma, éramos becadas”, aseguró Andrea refiriéndose a Mildre.

La creadora de contenidos se enteró que su ex compañera de estudios había retomado la carrera y que también estaba trabajando en la estación de servicio dónde la encontró. Por tal motivo, decidió sorprenderla con un regalo que no olvidará jamás.

La bailarina preparó todo para sorprender a Mildre con una motocicleta nueva de paqueta. Con este vehículo, la joven podrá cumplir con sus responsabilidades acádemicas y laborales sin problemas de traslado.

La influencer le entregó las llaves de su nueva moto que además tenía incluido un gran moño dorado. Entre lágrimas, Mildre no lo podría creer y se sintió muy agradecida con su amiga.

“Porque de verdad valen la pena los recuerdos con las personas que son bien en tu vida, que de verdad se acercan a ti por algo bonito y no por ningún interés. Hay que dejar huellas en otras personas, para que te recuerden por algo bueno”, dijo la barranquillera antes de la sorpresa.

“Mi corazón nunca olvida a las personas que fueron buenas conmigo. La vida es un columpio que sube y baja sin parar”, añadió.

La cuenta de Instagram dedicada a la farándula @rastreandofamosos compartió los videos de Valdiri y sus fans no tardaron en reaccionar. “Por eso me gusta Andrea, porque no pierde su humildad no como otros”, “para eso es el dinero, me encanta esta mujer”, “por eso es que ella es tan bendecida” y “bendiciones Andrea siempre me hace llorar”, fueron algunos de los mensajes.

La bailarina rompe en llanto tras enterarse de recaída de ‘El Miura’

Andrea Valdiri no pudo contener las lágrimas al hablar sobre un tema que la tiene profundamente afectada. A través de sus historias de Instagram, la bailarina confesó lo mal que se sintió al ver los videos que circulan el redes de ‘El Miura’.

Recordemos que este joven se encontraba en situación de calle y sumergido en vicios. Durante mucho tiempo, Valdiri le ayudó a mejorar su situación y lo sacó de las calles.

Sin embargo, hace poco fueron difundidos varios videos de ‘El Miura’ bajo el efecto de sustancias estupefacientes. Por lo tanto, Valdiri decidió dar un conmovedor mensaje sobre esta situación.

“No todos los días son buenos, también hay días que son malos. Hoy me levanté viendo unos comentarios de personas que me dicen: ‘se te acabó el circo’ y ‘esa platica se perdió’, pero quiero que sepan que esto no es una cuestión de dinero, era un tema de amor”, partió diciendo.

“Es un ser humano al que yo quise ayudar y le puse el empeño, porque fue más de un año de dedicación con un equipo maravilloso”, agregó profundamente conmovida por esta situación.

Del mismo modo, acotó que el joven tenía muchas ganas de salir de las calles y tener una nueva vida, sin embargo, a su alrededor habían personas muy perjudiciales. “Hay gente que le da trago para grabarle videos y también están los que lo incitan a beber, eso se nota. Siento que perdí una batalla”, aseguró.

Te puede interesar:

Lina Tejeiro comparte video bañando a su perrita en su jacuzzi y sus fans quedan encantados

Paola Jara y Jessi Uribe ya no estarían en nueva novela de RCN tras no llegar a un «acuerdo económico»

Daniela Ospina dedica conmovedoras palabras a su papá a dos años de su muerte: «Te amo hasta el cielo»