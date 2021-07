Josse Narváez le canta a Cristina Hurtado en plena transmisión de ‘Guerreros’ y la deja derretida de amor

Un romántico gesto tuvo Josse Narváez con su esposa Cristina Hurtado. Esta mediática y ejemplar pareja ha demostrado que el amor que sienten el uno por el otro es intenso, real y muy bonito.

Así lo confirmó una vez más Narváez recientemente en la bienvenida de su esposa al programa que juntos conducen desde hace años: Guerreros. Cristina estuvo ausente por unos días de está producción de Canal 1 y su regreso fue muy emotivo.

Esposo de Cristina Hurtado le dedica canción en el programa

Josse Narváez y Cristina Hurtado están esperando a su tercer hijo y por esta razón las emociones y la felicidad están a flor de piel. Debido a que la presentadora se tuvo que ausentar de las grabaciones del programa, su esposo en complicidad con la producción prepararon el escenario para que se sintiera muy querida al volver.

Cuando Narváez comenzó a cantar el tema de Andrés Cepeda, Lo mejor que hay en mi vida en plena transmisión de Guerreros la cara de sorpresa de su esposa fue instántanea.

Se nota que Cristina Hurtado estaba profundamente conmovida por el romántico gesto de su esposo. Al terminar de cantar, le dio un tierno beso en los labios.

Asimismo, manifestó su satisfacción de ver cantar al papá de sus hijos en público pues considera que tiene un gran talento que debe explotar. De hecho, a través de las redes sociales cientos de usuarios lo han felicitado por esa potente voz que demostró tener además de aplaudir el bonito gesto con la presentadora.

La cuenta oficial en Instagram de Guerreros compartió el momento y las reacciones de los usuarios aparecieron de inmediato. “Son tan hermosos, se ven igual o incluso más enamorados que desde sus inicios”, “ay no pero que es esta belleza”, “su amor es tan bonito” y “si no tengo un amor así, no quiero nada”, fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, la homenajeada también comentó el post para agradecer a su marido. “Te amo vida mía… eres un hombre maravilloso, gracias por esta sorpresota”, escribió.

La presentadora mostró los cambios en su cuerpo por el embarazo

La presentadora tiene los ojos de Colombia sobre ella debido a una noticia que reveló en días pasados. Después de 15 años está embarazada nuevamente, y lo compartió con sus seguidores.

La noticia la publicó a través de su nuevo canal de YouTube y dejó ver el momento exacto en el que su esposo se enteró. Desde entonces la paisa ha puesto sus redes sociales en modo ‘mamá’ y compartió con sus fans una fotografía a través de la cual muestra los cambios que ha sufrido su cuerpo con el embarazo.

Cristina atraviesa su cuarto mes de embarazo y ya se le nota la pancita. Por su parte, sus seguidores no tardaron en reaccionar a la tierna imagen en la que la artista señala su abultado vientre.

“Ay dios qué bonita esa barriguita”, “que hermosas estás”, “esa pancita tan linda”, “ya quiero que nazca ese bebito hermoso” y “hermosa que Dios te bendiga a ti a tu bebé y tú hermosa familia”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el posteo.

La presentadora suma 5,5 millones de fans en su cuenta oficial. Foto: Instagram @crisshurtado

